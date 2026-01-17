Milei cantó “Amor salvaje”con el Chaqueño Palavecino ante una multitud en Argentina

El presidente Javier Milei sorprendió a los asistentes del Festival de Jesús María en Córdoba al subir al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino. Tras finalizar su interpretación de "Amor Salvaje", el reconocido folclorista agradeció la presencia del mandatario en estas emblemáticas fiestas criollas argentinas.

Acompañado por Martín Menem, el jefe de Estado fue recibido con una ovación mientras la organización proyectaba un mensaje de bienvenida en las pantallas. Durante su intervención, Milei destacó que este festival es una vitrina fundamental para mostrar las tradiciones argentinas ante el mundo entero.

La jornada cerró con un gesto de cordialidad entre el artista y la comitiva oficial en un ambiente de celebración tradicionalista. El festival, por su parte, ratificó su relevancia nacional al recibir la máxima autoridad del país en una noche histórica para el folklore.

