TEMAS DE HOY:
Jorge Luis Burgos Lola Tiktoker Milton Plan Alto Impacto

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Milei cantó “Amor salvaje”con el Chaqueño Palavecino ante una multitud en Argentina

El mandatario subió al escenario para interpretar un clásico y agradecer a la provincia por su apoyo electoral.

Ximena Rodriguez

17/01/2026 11:40

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei sorprendió a los asistentes del Festival de Jesús María en Córdoba al subir al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino. Tras finalizar su interpretación de "Amor Salvaje", el reconocido folclorista agradeció la presencia del mandatario en estas emblemáticas fiestas criollas argentinas.

 

 

Acompañado por Martín Menem, el jefe de Estado fue recibido con una ovación mientras la organización proyectaba un mensaje de bienvenida en las pantallas. Durante su intervención, Milei destacó que este festival es una vitrina fundamental para mostrar las tradiciones argentinas ante el mundo entero.

La jornada cerró con un gesto de cordialidad entre el artista y la comitiva oficial en un ambiente de celebración tradicionalista. El festival, por su parte, ratificó su relevancia nacional al recibir la máxima autoridad del país en una noche histórica para el folklore.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD