Noche de autógrafos: ‘La Verde’ se rinde ante el cariño de los tarijeños

La pasión por la Selección Boliviana no se detuvo ante la persistente lluvia que marcó la vigilia de los hinchas en las puertas del hotel donde la selección nacional se encuentra concentrada. Tras seguir al equipo en caravana desde el aeropuerto, los fanáticos tarijeños fueron recompensados con una sesión improvisada de fotos y autógrafos.

El seleccionador Óscar Villegas decidió abandonar su habitación para atender personalmente el llamado de la multitud que coreaba su nombre en la noche. "Gracias por el apoyo, nos hacen sentir muy queridos, eso es muy importante para nosotros", afirmó el estratega conmovido por el recibimiento.

Referentes como Carlos Lampe y Máximo Mamani se sumaron al gesto técnico, aunque fue Ramiro Vaca quien más tiempo dedicó a los seguidores. El volante y sus compañeros estrecharon lazos con una afición que sueña con una victoria este domingo frente al combinado de Panamá.

"Es lindo recibir tanto cariño", sentenció Villegas al destacar el valor de este respaldo popular antes de ingresar al estadio IV Centenario a las 17:00. Este encuentro amistoso ha generado filas interminables, confirmando que la comunión entre el equipo y su gente está más viva que nunca.

