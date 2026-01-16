Panamá aterriza en Bolivia: Un duelo estratégico antes del sueño mundialista

La delegación de Panamá ya se encuentra en territorio boliviano para cumplir con su compromiso amistoso frente a la selección local. El combinado centroamericano asume este reto como una oportunidad valiosa para probar nuevas piezas tácticas fuera de su región.

Pedro Vita, oficial de medios de la Selección Panameña, expresó: “Gracias por esta buena recepción; la expectativa es grande porque vamos a enfrentar a una selección sudamericana que siempre es un rival interesante”. El vocero añadió que están conscientes de la importancia del encuentro para Bolivia, un equipo que se juega el sueño de volver a una Copa Mundial.

Al no tratarse de una fecha FIFA, el cuerpo técnico panameño no pudo convocar a sus jugadores habituales debido a la falta de permisos de los clubes. Por esta razón, la nómina se conformó principalmente con futbolistas de la liga local y algunos refuerzos específicos que recibieron el aval de sus instituciones.

