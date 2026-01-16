TEMAS DE HOY:
Crimen en Sacaba Operativo antidrogas Zenón Mamani

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Panamá aterriza en Bolivia: Un duelo estratégico antes del sueño mundialista

El equipo canalero afronta el compromiso con una nómina alternativa ante la ausencia de sus figuras habituales.

Ximena Rodriguez

16/01/2026 0:24

Escuchar esta nota

La delegación de Panamá ya se encuentra en territorio boliviano para cumplir con su compromiso amistoso frente a la selección local. El combinado centroamericano asume este reto como una oportunidad valiosa para probar nuevas piezas tácticas fuera de su región.

 

Pedro Vita, oficial de medios de la Selección Panameña, expresó: “Gracias por esta buena recepción; la expectativa es grande porque vamos a enfrentar a una selección sudamericana que siempre es un rival interesante”. El vocero añadió que están conscientes de la importancia del encuentro para Bolivia, un equipo que se juega el sueño de volver a una Copa Mundial.

 

Al no tratarse de una fecha FIFA, el cuerpo técnico panameño no pudo convocar a sus jugadores habituales debido a la falta de permisos de los clubes. Por esta razón, la nómina se conformó principalmente con futbolistas de la liga local y algunos refuerzos específicos que recibieron el aval de sus instituciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD