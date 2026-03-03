Trabajadores en salud de Cochabamba anuncian paro de 72 horas por ley departamental

Trabajadores en salud de Cochabamba confirmaron un paro de 72 horas en rechazo a la Ley Departamental Nº 1273, norma que trasladaría al Servicio Departamental de Salud (Sedes) la responsabilidad de financiar los salarios con recursos propios.

El sector demanda la abrogación de la disposición emitida por la Gobernación a través de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), al considerar que libera a la administración departamental del pago de sueldos y obliga al Sedes a cubrirlos con sus ingresos institucionales.

Asimismo, los trabajadores piden que se respete el Decreto Supremo Nº 2573, que establece que el Sedes debe autofinanciarse para sostener programas de salud como rabia, leishmaniasis, cáncer y otros en beneficio de la población, pero no para el pago de salarios.

Un representante del sector señaló que la Gobernación estaría deslindando responsabilidades bajo una política de austeridad que afecta la compra de insumos, el mantenimiento de equipos, la promoción en salud e incluso la adquisición de combustible.

Según el sector, durante 15 días enviaron notas a la Dirección del Sedes y al gobernador Humberto Sánchez sin recibir respuesta. Ante la falta de diálogo, iniciaron medidas escalonadas como el paro de brazos caídos y ahora activarán la suspensión de actividades por 72 horas.

La medida comenzará este miércoles 04 de febrero y afectará la atención en centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel. Los trabajadores advirtieron que no se atenderán consultas regulares ni cirugías programadas y que únicamente se evaluarán casos de emergencia, de acuerdo a un pronunciamiento.

El sector indicó que los recursos destinados a salarios alcanzan 1,7 millones de bolivianos provenientes del IDH, mientras que el Sedes genera entre 400.000 y 500.000 bolivianos, monto que consideran insuficiente para cubrir todas las obligaciones.

El conflicto fue puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo, mientras los trabajadores insisten en una solución inmediata para evitar mayores perjuicios a la población.

