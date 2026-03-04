Funerarias se solidarizan con la familia de los cinco niños fallecidos en Sacaba

En medio del dolor que embarga a la familia de los cinco niños y su madre hallados sin vida en Sacaba, instituciones y colectivos comenzaron a brindar apoyo solidario para ayudar a cubrir los gastos del sepelio.

La Asociación de Funerarias de Cochabamba anunció que donará los ataúdes y colaborará con la carrocería y los implementos necesarios para el velorio de los menores y su madre. El gesto busca aliviar la difícil situación económica que atraviesan los familiares tras la tragedia.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, informó que se acompaña a la familia del padre, quien perdió de forma repentina a sus cinco hijos y a su pareja.

“La Asociación de Funerarias ha venido a ofrecer los ataúdes y la carrocería. Toda ayuda es bienvenida”, señaló.

Asimismo, indicó que se solicitará la colaboración a la Alcaldía de Sacaba para facilitar espacios en el Cementerio General de ese municipio.

El colectivo también socializa un código QR para que las personas que deseen puedan realizar aportes económicos de manera directa a los familiares.

“El apoyo tiene que llegar directamente a la familia”, remarcó Coca. El código se habilitó a nombre de Reynaldo Mollo Berrios, hermano del padre de los menores.

El código QR para que las personas que deseen puedan realizar aportes económicos de manera directa a los familiares. Foto: Red Uno

Velorio y trámites

Los cuerpos de los cinco niños y su madre permanecen en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizó la autopsia de ley. Una vez concluidos los trámites, serán entregados a sus familiares.

Está previsto que el velorio se realice en la sede de la OTB de la zona donde vivían. La familia pidió colaboración para cubrir los gastos funerarios y del sepelio.

