Sexy Boy lanza “Sin Respuesta” y se vuelve tendencia en redes sociales

Sexy Boy vuelve a captar la atención del público con el lanzamiento de su nuevo tema musical “Sin Respuesta”, luego del éxito de su primer sencillo “Qué es esto que yo siento”.

La canción, que combina un ritmo pegajoso con lo moderno y urbano, ya se ganó la preferencia de los internautas. Además, el tema incluye una estrategia provocadora al mostrar la cara de Bad Bunny, lo que generó gran impacto en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Los seguidores no tardaron en replicar fragmentos del tema y crear videos para un challenge viral, aumentando así la visibilidad del artista.

“Sin Respuesta” aborda reflexiones sobre la vida y la contradicción, con versos como: “Si todo cambia, es lo real / Y si hay un cielo, ¿por qué hay maldad? / Las preguntas vuelan sin dirección”.

Con este nuevo tema, el artista promete mantenerse en la mira de las tendencias musicales y fortalecer su presencia en redes sociales y plataformas de streaming.

