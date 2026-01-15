Ángela Aguilar sorprendió a Nodal con un caballo en su cumpleaños 27

Christian Nodal celebró sus 27 años con un megafestejo llamado “Nodal Fest”, en el rancho El Soyate, en Zacatecas, México. Entre amigos, familiares y su esposa Ángela Aguilar, el cumpleaños se convirtió en un evento de lujo y alegría.

La artista sorprendió a Nodal con un regalo que dejó a todos sin palabras: un caballo en el que ella llegó cabalgando frente al cumpleañero. El músico, visiblemente emocionado, no dudó en subirse al animal. Ángela, fanática de los caballos desde niña, convirtió así su pasión en un regalo altamente significativo para su pareja.

Aunque no se revelaron detalles específicos del caballo, se estima que tiene entre 7 y 12 años y su precio podría oscilar entre 35 mil y 350 mil pesos mexicanos, dependiendo de si es media o pura sangre.

En paralelo, Cazzu, expareja de Nodal, realizó un concierto en Chile donde el público improvisó cánticos en contra del cantante. La artista argentina frenó la situación con humor: “No me hagan quedar mal. Yo todo el tiempo portándome bien para que ustedes vengan a hacer las cosas mal”, dejando claro que mantiene respeto y no quiere alimentar polémicas.

Foto: TikTok/elytorres_91

Mira la programación en Red Uno Play