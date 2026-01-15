Tini Stoessel volvió a encender las redes sociales al compartir una serie de fotos desde sus vacaciones en México junto a Rodrigo De Paul. A orillas del mar y con paisajes soñados de fondo, la artista mostró una selección de microbikinis jugadas, que rápidamente se convirtieron en tendencia.

En una de las postales, la Triple T apostó por un bikini rojo fuego con corpiño triangular atado al cuello y en la espalda. La bombacha, colaless y diminuta, se ajusta con finas tiras anudadas a ambos lados de la cadera. El look se completó con una bermuda negra con inscripciones blancas y un sombrero piluso tejido en damero blanco y celeste.

Otra de sus elecciones fue un traje de baño verde metalizado, también de dos piezas y diseño minimalista. El corpiño triangular y la bombacha colaless, cavada y de tiro alto, resaltaron su estilo fresco y veraniego.

Entre las apuestas más osadas, Tini sorprendió con una bikini strapless underboob gris, unida al centro por una arandela metálica plateada, combinada con una bombacha negra colaless con el mismo detalle en las tiras laterales. Para completar, sumó un pantalón a rayas celeste y blanco estilo pijama, ideal para un look relajado postplaya.

En otra imagen, posó de espaldas con el mismo conjunto y agregó una bandana azul estampada, perfecta para protegerse del sol y reforzar el aire beachwear.

“Qué lindo fue”, escribió la cantante en el epígrafe del posteo, acompañado por un corazón rojo. En minutos, la publicación se llenó de likes y elogios. Entre los comentarios destacados apareció el de Rodrigo De Paul, quien no dudó en reaccionar: “Qué bueno está Tulum”, junto a un emoji de carita con corazones.

