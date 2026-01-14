BTS anuncia gira mundial histórica: lista de países y todo lo que debe saber

La realeza del pop global está de vuelta. BTS anunció oficialmente su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que se desarrollará entre 2026 y 2027, marcando un nuevo capítulo histórico para el grupo y su fandom global, ARMY.

Producida por Live Nation, la gira está concebida para convertirse en la más grande del K-Pop y la más ambiciosa de la carrera de BTS, con 79 conciertos en 34 ciudades en todo el mundo, incluyendo presentaciones por primera vez en varios países.

El tour empezará el jueves 9 de abril de 2026 con tres noches consecutivas en Goyang (Corea del Sur), antes de continuar en Tokio (Japón). Posteriormente, la gira llegará a Norteamérica, donde BTS debutará en Tampa los días 25 y 26 de abril, con shows consecutivos en el Raymond James Stadium.

La agenda incluye paradas en los principales estadios del mundo, como Ciudad de México, Las Vegas, Londres, París, East Rutherford, Toronto, Chicago y Los Ángeles, entre otros. En Europa, BTS se presentará por primera vez en Madrid, con conciertos programados para el 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano.

Durante el otoño de 2026, la gira se trasladará a América Latina y Asia, con fechas confirmadas en Bogotá, São Paulo, Bangkok, Singapur y Kaohsiung, además de debutar en ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Kaohsiung. A inicios de 2027, el grupo regresará a Australia con conciertos en Melbourne y Sídney. La información sobre recintos y venta de entradas para estas regiones será anunciada próximamente.

Producción inédita: escenario 360°

Uno de los grandes atractivos de la gira será su escenario central de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia completamente inmersiva y permitir una mayor capacidad de público en cada estadio.

Estos conciertos marcarán las primeras actuaciones de BTS como grupo desde la gira “PERMISSION TO DANCE ON STAGE” (2021–2022), que incluyó 12 presentaciones en Seúl, Las Vegas y Los Ángeles.

Además, la gira romperá varios récords: BTS se convertirá en el primer acto de K-Pop en presentarse en estadios como el Sun Bowl Stadium (El Paso), el Gillette Stadium (Foxborough), el AT&T Stadium (Arlington) y el M&T Bank Stadium (Baltimore). También será el segundo artista musical en actuar en el Stanford Stadium, tras Coldplay.

El tour incluirá debuts históricos en Madrid, Bruselas y el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, consolidando esta gira como uno de los eventos musicales más importantes de 2026 y reafirmando a BTS como un fenómeno global sin precedentes.

Mira la programación en Red Uno Play