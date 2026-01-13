La última sonrisa del cantante Yeison Jiménez: la foto que se viralizó tras la tragedia aérea

La tragedia aérea registrada el sábado 10 de enero en Paipa, Boyacá, que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y otras cinco personas, sigue generando conmoción. En medio del dolor y los homenajes, en redes sociales comenzó a circular la que sería la última fotografía del artista con vida.

La imagen fue captada pocas horas antes de que Jiménez abordara la avioneta rumbo a su siguiente presentación. Según testigos, el cantante llegó junto a tres de sus músicos a un local de productos típicos boyacenses, donde se detuvo a comprar quesos y bocadillos.

Una joven empleada del lugar relató que el artista se mostró amable, cercano y humilde. No solo degustó los productos, sino que accedió sin inconvenientes a tomarse fotografías con quienes se le acercaron, dejando una grata impresión entre los presentes.

La imagen que hoy conmueve

La fotografía que se viralizó muestra a Yeison Jiménez dentro del local, posando junto a dos jóvenes trabajadoras. El cantante luce una gorra y un buzo blanco, sonriente y tranquilo, sin imaginar que sería una de sus últimas imágenes públicas.

Los testigos destacaron su sencillez y el gesto de ingresar personalmente al establecimiento, algo que muchos de sus seguidores resaltaron en redes sociales como una muestra más de su carácter.

El último video antes del despegue

Horas después, también se conoció un video grabado en el interior de la aeronave. En las imágenes, Jiménez aparece sonriente, compartiendo un momento distendido con los demás ocupantes. Incluso se lo ve junto a Jefferson Osorio, su booking manager, mientras le ofrece una bebida en tono de broma.

Minutos más tarde, la avioneta de matrícula N325FA sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto de Paipa. El siniestro dejó seis personas fallecidas: el piloto Fernando Torres Rojas y los pasajeros Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

La última imagen del cantante hoy se transforma en un símbolo de despedida para miles de fanáticos que lo recuerdan por su música, pero también por su sencillez y cercanía.

