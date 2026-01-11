Conmoción en Colombia: Video revela los últimos momentos del músico Yeison Jiménez y una presunta imprudencia del piloto

Mientras Colombia llora la partida de Yeison Jiménez, una de las figuras más brillantes de la música popular, un video recuperado de las redes sociales dio un giro dramático a las investigaciones sobre el accidente aéreo que cobró la vida del artista y otras cinco personas este sábado en Boyacá.

Un registro desde el interior de la tragedia

El video fue captado y compartido en Instagram por Weisman Mora, el fotógrafo oficial de Jiménez, quien también falleció en el siniestro. En la grabación, realizada mientras la aeronave bimotor Piper Navajo recorría la pista del aeropuerto de Paipa para despegar, se observan detalles que generaron indignación y alarma:

Distracción del piloto: En las imágenes se aprecia claramente al piloto, Hernando Torres, manipulando su teléfono celular mientras iniciaba la maniobra de despegue. Alertas de falla: Expertos y seguidores han señalado que en el panel de control de la aeronave se visualizan mensajes de advertencia que sugerirían una falla eléctrica, los cuales habrían pasado inadvertidos por la tripulación en medio de la distracción.

El fatal desenlace

La aeronave, propiedad del cantante, no logró elevarse y terminó impactando contra un campo al final de la pista, donde se incendió de manera inmediata. Pese a la rápida llegada de los bomberos, las llamas consumieron la estructura, dejando atrapados a sus seis ocupantes: Yeison Jiménez, su representante Jefferson Osorio, su asistente Óscar Marín, el pasajero Juan Manuel Rodríguez, el fotógrafo Weisman Mora y el piloto Hernando Torres.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). Foto: EFE/ Rastreo de Redes.

Investigación y luto nacional

La Ministra de Transporte, Fernanda Rojas, y la Aeronáutica Civil confirmaron el inicio de una investigación técnica para determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica o de un error humano agravado por el uso del dispositivo móvil. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para esclarecer las responsabilidades penales del hecho.

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez expresaron sus condolencias, mientras que en Manzanares, Caldas, tierra natal de Jiménez, se han decretado tres días de duelo.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo de la Defensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). Foto: EFE/ Defensa Civil de Colombia

Yeison Jiménez, quien pasó de trabajar en el mercado de Corabastos a la cúspide del éxito con temas como "Aventurero", deja un vacío irreemplazable en la cultura colombiana. Los cuerpos de las víctimas ya se encuentran en el Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá para las pericias correspondientes.

Con información de EFE y TN.

