84 años en el mismo trabajo: la historia del empleado más fiel del mundo

Walter Orthmann tiene 100 años y acaba de lograr un récord mundial que parece imposible en tiempos de trabajos fugaces y cambios constantes: fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la persona con la carrera más larga en una misma empresa.

Orthmann lleva 84 años y nueve días trabajando de manera ininterrumpida en la compañía textil RenauxView, ubicada en Brusque, al norte de Brasil. Todo comenzó en 1938, cuando tenía apenas 15 años y aceptó un empleo temporal sin imaginar que marcaría su vida para siempre.

Ingresó a la empresa realizando tareas básicas, pero su agudeza mental y su dominio del alemán —idioma muy utilizado en la región— le permitieron crecer rápidamente. Con el paso de los años, fue ascendiendo hasta consolidarse en el área de ventas, donde cerró acuerdos clave y se convirtió en una pieza fundamental para la compañía.

Constancia que atraviesa generaciones

Durante décadas, Orthmann fue testigo de profundas transformaciones: pasó de los libros contables en papel a los sistemas digitales, de mercados locales a cadenas de suministro globales. Aun así, supo adaptarse a cada cambio.

Sus compañeros lo describen como un mentor silencioso, alguien que lidera con el ejemplo, escucha antes de hablar y transmite experiencia sin imponerse. Pese a la modernización y renovación de la empresa, nunca se pensó en reemplazarlo: su constancia y compromiso lo volvieron irremplazable.

¿Por qué nunca se jubiló?

En Brasil, acceder a la jubilación no obliga a dejar de trabajar en el sector privado. Aunque la edad mínima es de 65 años para los hombres, muchos empleados pueden seguir activos si así lo desean. Solo en el sector público existe una jubilación obligatoria a los 75 años.

En el caso de Orthmann, la respuesta es simple: nunca dejó de disfrutar su trabajo. A los 100 años, su historia se convirtió en un símbolo mundial de dedicación, disciplina y amor por lo que se hace.

