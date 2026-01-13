TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en el garaje: Un adulto mayor muere aplastado por su vehículo mientras cambiaba una llanta

Un hombre de 71 años perdió la vida debido a una falla en la gata hidráulica. El accidente ocurrió en el interior de su domicilio mientras realizaba reparaciones mecánicas.

Milen Saavedra

12/01/2026 22:00

Cochabamba, Bolivia

Lo que parecía ser una tarea rutinaria de mantenimiento terminó en tragedia. Un hombre de 71 años falleció tras quedar atrapado bajo el peso de su propio vehículo mientras intentaba cambiar una llanta en el garaje de su vivienda.

El fatal incidente se produjo cuando el adulto mayor se encontraba debajo del motorizado realizando reparaciones. Según el informe policial, una presunta falla mecánica o el uso inadecuado del sistema de elevación provocó que la gata hidráulica se deslizara inesperadamente.

"La gata hidráulica se deslizó provocando el descenso de la parte lateral anterior derecha del vehículo, aplastando a la víctima contra el suelo", detalló el vocero de la Policía. El impacto dejó al hombre atriccionado bajo el chasis.

Fueron los familiares de la víctima quienes, extrañados por el silencio prolongado y la demora del hombre en el garaje, acudieron a verificar qué sucedía. Al encontrarse con la escena, intentaron auxiliarlo de inmediato y llamaron a los servicios de emergencia.

A pesar de la rapidez con la que fue trasladado a un hospital de referencia, los médicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Las autoridades han calificado este suceso como un "hecho de tránsito atípico", debido a que ocurrió en un ámbito privado y con el vehículo detenido.

"La causa probable estaría relacionada con fallas mecánicas y el uso inadecuado del medio de elevación. El caso ha pasado a instancias del Ministerio Público para la investigación correspondiente", informó la autoridad policial.

 

 

