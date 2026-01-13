Julio Iglesias en el ojo de la tormenta: Lo acusan formalmente de agresiones y maltrato

Dos mujeres que trabajaron para el cantante español Julio Iglesias lo acusaron de haber cometido presuntas agresiones sexuales mientras cumplían funciones en sus residencias del Caribe. Se trata de una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, quienes relataron haber vivido situaciones de abuso, control y miedo.

Las denuncias fueron reveladas luego de una investigación periodística realizada por elDiario.es y Univision Noticias, que duró tres años e incluyó testimonios de varias exempleadas, además de documentos y otros registros. Según el informe, los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades que el artista tiene en Punta Cana y Lyford Cay.

FOTO: EFE

Según el testimonio de las dos mujeres el ambiente laboral era muy tenso y existía un fuerte control sobre el personal. Ambas aseguran que algunas empleadas eran obligadas a mantener contacto con el cantante fuera de su horario de trabajo.

Las denunciantes también señalaron que el cantante ejercía su poder a través del miedo, con amenazas de despido y reglas estrictas sobre la vida diaria dentro de las residencias. Otras trabajadoras mencionaron situaciones de aislamiento y vigilancia permanente.

FOTO: EFE

Según la investigación, las condiciones laborales incluían una estructura rígida y poca protección para las empleadas. Hasta el momento, no hay una respuesta de Julio Iglesias, pero organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el caso.

Mira la programación en Red Uno Play