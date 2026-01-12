Una mujer de Filipinas se hizo viral en redes sociales luego de contar una historia muy curiosa. Durante cuatro años, ella rezó en su casa a una pequeña estatua verde pensando que era Buda, pero en realidad era Shrek, el personaje de la película animada.

FOTO: Generado con la IA

La mujer explicó que compró la figura en un mercado sin conocer al famoso ogro de las películas. Al verla, pensó que representaba a una imagen religiosa, por lo que la colocó en un altar junto a otras figuras y comenzó a rezarle con mucha fe.

Según el portal RT en Español, todo se descubrió cuando un amigo visitó su casa y reconoció de inmediato que la estatua no era buda, sino Shrek. Al principio, la mujer no entendía por qué su amigo se reía ni quién era Shrek. Luego buscó imágenes en Internet y confirmó que la estatua no tenía ningún significado religioso.

A pesar del error, la mujer aseguró que no se sintió mal ni avergonzada por lo ocurrido. Señaló que siempre rezó con buenas intenciones y que según ella, sus oraciones fueron escuchadas porque las hizo con fe.

La historia fue compartida en redes sociales y generó sorpresa y muchos comentarios en tono de humor. Varios usuarios destacaron la fe de la mujer y otros tomaron el caso como una curiosa anécdota.

