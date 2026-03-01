Cuando numerador y denominador deciden el destino de la empresa

En el mundo de los negocios, la diferencia entre el éxito rotundo y la quiebra silenciosa reside en la capacidad de la gerencia para leer la realidad, decidir acertadamente y anticiparse al resto. Existen dos palancas maestras que determinan el destino de cualquier organización: la Tasa de Descuento —qué tan exigentes somos con el capital— y el Precio —qué tan hábiles somos capturando valor—. Aunque parecen disciplinas distintas, operan bajo la misma lógica: si se ignora una variable del entorno, el mercado pasará la factura.

La Tasa de Descuento no es un número, es el "filtro de supervivencia", muchos directivos cometen el error de ver la tasa de descuento como un simple trámite contable. Gran error. La tasa de descuento es el rendimiento mínimo aceptable, y para que sea real, debe ser "implacable" con el análisis de riesgos. Para que una inversión sea factible, la tasa debe "limpiar" el panorama. No basta con la tasa libre de riesgo; hay que sumar: a) El Riesgo País: ¿Es estable el tablero donde jugamos?, b) El Riesgo Político: ¿Pueden cambiar las reglas del juego mañana?, y, c) El Riesgo del Proyecto: ¿Es este negocio realmente tan sólido como muestra el Power Point? En consecuencia, una tasa de descuento precisa garantiza que no se está persiguiendo "falsos positivos", si no se capturan todos los riesgos en la tasa, se está invirtiendo a ciegas.

El Precio bajo el “Principio de Imputación” y la “Soberanía del Cliente”, aquí es donde la buena gestión se diferencia del simple registro. Siguiendo la visión de Carl Menger, debemos entender que el costo no dicta el precio, si así fuera, ninguna empresa con altos costos quebraría; simplemente subiría sus precios y asunto arreglado. Pero el mercado no funciona así. El precio lo define la subjetividad del cliente, es decir; sus miedos, sus aspiraciones, su urgencia y la escasez percibida. El error clásico: "Me cuesta Bs80, le gano el 20%, lo vendo a Bs96", y el enfoque ganador: "¿Cuánto valor genera esto en la vida del cliente? Si el valor percibido es Bs200, el precio debe tender a Bs200, sin importar que cueste Bs20". Por ende, fijar precios es un ejercicio de psicología económica. Se debe analizar el poder adquisitivo, el factor emocional y los sesgos cognitivos del consumidor para capturar el máximo valor posible.

Aquí viene La gran analogía entre ambos conceptos, La precisión para ganar, pues La omisión es el enemigo de la rentabilidad. Si se omite un riesgo en la tasa de descuento, se aceptarán proyectos mediocres pensando que son brillantes, y si se omite un determinante de compra —como el estatus o la conveniencia— en el precio, se deja dinero sobre la mesa o se fija un precio que nadie quiere pagar, entonces; así como la prima por riesgo debe ser exhaustiva para proteger al inversionista, la estrategia de precios debe ser exhaustiva en el análisis del consumidor para maximizar la rentabilidad.

Un ejemplo práctico, los clásicos “premium” un Porsche; su Tasa de Descuento es elevada pues no invierten en un nuevo modelo si no compensa el riesgo de innovación y la volatilidad del mercado global, y su Precio no se basa en el acero o el cuero utilizado, sino en la escasez y el deseo emocional. Si Porsche usara "Mark-Up", el precio sería la mitad, la demanda colapsaría la producción y perderían su aura de exclusividad. Quedando claro que, al igual que en la tasa de descuento, ellos han eliminado el ceteris paribus pues analizan cada variable del entorno para que el precio final sea una máquina de generar flujo de caja.

De esta manera, si se evita que se fijen precios mirando hacia adentro —costos— o evalúa proyectos mirando hacia atrás —pasado— y, por lo tanto, la precisión en la tasa de descuento y en el precio se realiza con una mirada obsesiva hacia el exterior, es decir; hacia el riesgo y hacia el cliente; solo así se logrará el "ganar-ganar", vale decir; un cliente satisfecho por el valor recibido y un inversionista recompensado por el riesgo asumido. Pues no hay que perder de vista que, sólo se crea valor cuando se genera dinero a valor presente por encima del exigido descontado a la tasa mínima.

En definitiva, la creación de valor no es un acto de fe, sino de coherencia financiera. Un pricing bien ejecutado maximiza la rentabilidad operativa y acelera la generación de caja; un análisis riguroso del riesgo permite fijar una tasa de descuento que refleje con precisión el costo real del capital. Cuando ambos ejercicios se hacen correctamente, el numerador —los flujos generados por la maximización de valor que deja una buena estrategia de precios— y el denominador —la tasa de descuento que captura todos los riesgos— dejan de jugar en contra y comienzan a trabajar en la misma dirección: maximizar el valor presente de los flujos descontados. Allí es donde los proyectos dejan de ser “aparentemente interesantes” y pasan a ser “verdaderamente valiosos”, y donde las empresas se diferencian no por su discurso, sino por su capacidad de transformar riesgo y precio en valor económico sostenible en el largo plazo.

Mira la programación en Red Uno Play