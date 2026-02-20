El precio de lo irrepetible: Tres generaciones en el corazón del Carnaval

En las aulas universitarias, suelo explicar a mis estudiantes que el precio de un bien está dictado por dos variables fundamentales: la preferencia o la escasez. En el caso que nos ocupa, la analogía es exacta. Que una Reina del Carnaval haya ‘carnavaleado’ junto a su padre y su abuelo no es solo un hecho inédito; es un hito histórico y, por definición, escaso. Si planteáramos el ‘costo de oportunidad’ de este suceso, cualquier ciudadano coincidiría en que el privilegio vivido por Camila es algo por lo que muchos darían lo que no tienen.

Para dimensionar este suceso, es preciso mirar el linaje, pues el Arq. Ribera —el abuelo, con 95 años cumplidos—, tiene como gran acervo una memoria prodigiosa, una lucidez que encandila y sobre todo una humildad que desborda, basta con saber que, a la sombra del anonimato fue uno de los pensadores y artífices de que en Santa Cruz se concrete ‘la loseta’ —pero eso será motivo de otro escrito—, siguiendo el linaje, el Ing. Ribera —el papá— que luego de esparcir por el mundo su talento ingenieril —y como dice la canción—, como buen camba volvió a su pueblo natal, y finalmente de Camila, no hay más que decir pues está a flor de piel.

Ahora, volvamos al hecho histórico, pues ‘escarbando el pasado’, en las coronaciones de reinas del Carnaval de Santa Cruz de la Sierra —que van desde 1937 hasta la actualidad— no hay ninguna indicación de que haya ocurrido previamente un hecho similar en términos de participación familiar activa —‘carnavaleando’— de tres generaciones durante las actividades del carnaval. Vale mencionar el caso de Evelyn Baldomar (1986) quien recibió el apoyo tanto su mamá como de su abuela, pero éstas no ‘carnavalearon’ con ella, al menos no hay evidencia publicada.

Y es que en revisionismo puro, ensayos como: a) ‘El carnaval cruceño a través del tiempo’ de Alcides Parejas Moreno (1999) —dicho sea de paso, su tesis de ingreso como Académico de Número a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia—, b) ‘Comparsas Tradicionales’ de Bismark Kreidler Flores (2013), c) ‘Las mujeres en el carnaval cruceño’ también de Bismark Kreidler Flores (2016), y así otras publicaciones, como ‘400 años de Carnaval Cruceño’ de Nino Gandarilla (1999), ‘Los cruceños y la cultura’ —donde otro notable cruceño como el Dr. Aquiles Gomez Coca escribe sobre el carnaval y su importancia para la identidad regional—, o revistas como ‘456 años de identidad del Carnaval Cruceño’ —publicada por la comparsa Chabacos— En fin, sin contar hemerotecas o el archivo histórico, se puede inferir que; no existe hasta ahora, ninguna documentación escrita o registro histórico que haga referencia a otra reina del carnaval cruceño que haya ‘carnavaleado’ de forma pública acompañada de su padre y su abuelo atesorando para tal fin tres generaciones juntas.

Si bien la historia es un organismo vivo que se actualiza con nuevos hallazgos documentales, la evidencia actual nos permite afirmar que estamos ante un episodio único. Quizás en el futuro pueda aparecer algún dato oculto, pero lo cierto es que hoy la historia se ha escrito de nuevo. Lo más probable es que pasen muchas generaciones antes de que Santa Cruz de la Sierra vuelva a ser testigo de este cuadro: una reina celebrando la vida y la tradición, flanqueada por las raíces de su propia estirpe.

!!!…y que Viva el Carnaval…!!!

