El éxito también tiene medidas

Hay consejos que no figuran en ningún manual, pero circulan igual. Da la impresión de que alguien los aprendió en algún lugar secreto y después los repite en voz baja, casi como un favor, con ese tono de esto no debería decirse, pero conviene que lo sepas antes de perder tiempo creyendo que todo depende del talento.

Aparecen en medio de conversaciones perfectamente serias, cuando uno cree que está hablando de trabajo, de esfuerzo, de lo que hay que hacer para llegar más lejos, y de pronto la frase gira apenas, lo suficiente, y termina en el cuerpo. Tarde o temprano la conversación pasa por ahí, como si todo volviera inevitablemente al mismo punto.

Lo más extraño es la naturalidad con la que ocurre. Nadie se detiene demasiado, nadie pregunta por qué, nadie parece sentirse incómodo. La frase queda flotando unos segundos y después todo sigue, igual que cuando se comenta el clima o el tráfico. Hasta parece lógico hablar del cuerpo en medio de una conversación profesional. Tal vez porque, en el fondo, todos entendemos que hay cosas que no están escritas, pero pesan igual. Requisitos que no figuran en ninguna parte, pero se notan en todas. Condiciones silenciosas que aparecen justo cuando el talento debería alcanzar.

A los hombres les corrigen el trabajo.

A nosotras, además, nos corrigen la postura, el gesto, el pelo, la ropa, el cuerpo.

Pequeños ajustes, dicen. Detalles. Nada grave. Todo parte del mismo proceso, como si moldear la forma en que una se ve fuera tan normal como mejorar la forma en que una trabaja. Y una escucha, asiente y sigue, porque tampoco hay nada reprochable en cuidarse.

Al contrario. Hay algo admirable en la disciplina, en la gente que decide entrenar, sostenerse, exigirse, habitar su propio cuerpo con la misma seriedad con la que otros estudian o practican durante años.

El cuidado, cuando nace de una misma, tiene algo íntimo. Es una decisión que no necesita explicación.

Lo que incomoda no es el esfuerzo, ni el entrenamiento, ni las ganas de verse bien.

Lo que incomoda es la sugerencia.

Ese momento en que el cuidado deja de ser elección y empieza a aparecer como recomendación profesional, dando a entender que formar el cuerpo es parte del mismo camino que formarse en lo que uno hace.

Ahí algo cambia. Se dice lo justo para que una entienda que en el mundo profesional no se habla solo de trabajo. Hay una evaluación paralela funcionando todo el tiempo, una mirada que mide mientras una habla, mientras actúa, mientras intenta demostrar que sabe hacer lo que hace.

Y lo inquietante no es escucharlo, sino que suene razonable. Que nadie se escandalice.

Que nadie lo discuta demasiado. Que incluso una misma, por un segundo, entienda el argumento antes de rechazarlo.

Porque esa medida existe, aunque no aparezca en los contratos, aunque no se diga en voz alta.

Aparece en las comparaciones, en quién queda y quién no, en quién avanza un poco más rápido, en quién parece tener siempre un lugar reservado sin que nadie explique exactamente por qué.

No es algo nuevo, pero tampoco termina de volverse viejo.

Cambia de forma, se vuelve más sutil, más educado, más estratégico, pero sigue ahí, como esas reglas que nadie recuerda haber aceptado y sin embargo todos cumplen.

Y casi nunca se dice con mala intención. Tal vez por eso incomoda más.

Se dice con pragmatismo, con ese tono de quien cree que está ayudando, de quien supone que entender cómo funcionan las cosas es una forma de madurar, de no ilusionarse de más, de no perder oportunidades por ingenuidad.

Entonces el talento deja de ser suficiente y pasa a ser condicional.

Condicional a la edad. Condicional a la imagen. Condicional a esa idea imprecisa de lo que resulta más fácil de mirar, más cómodo, más vendible, más aceptable.

Uno quisiera creer que el tiempo cambia estas cosas, que ahora importa la preparación, la inteligencia, la experiencia, que el esfuerzo finalmente pesa más que la apariencia.

Pero de vez en cuando aparece una frase, dicha casi sin pensar, y todo vuelve a acomodarse en su lugar. Un lugar donde el trabajo cuenta, sí, pero el cuerpo también, y donde, para algunas mujeres, el camino al éxito no solo se estudia, no solo se trabaja, no solo se merece: también se entrena.

Y entonces una entiende algo que incomoda más de lo que gustaría admitir:

hay talentos que no fracasan por falta de trabajo, sino por no tener el cuerpo correcto para equivocarse.

Lo paradójico es que el cuerpo nunca fue el problema. No tiene la culpa de nada.

Cada mujer habita el suyo como puede, como le tocó, como lo fue entendiendo con los años, aprendiendo a quererlo a ratos, a discutir con él otros días, a reconciliarse después.

Cuidarse, fortalecerse, mirarse al espejo y gustarse puede ser algo hermoso cuando nace de una misma, cuando no responde a una exigencia, cuando no es una condición para que te tomen en serio, cuando no es el precio de entrada.

Tal vez el verdadero desafío no sea encajar en la medida que esperan, sino aprender a no perderse en el intento.

Seguir trabajando, seguir creando, seguir diciendo lo que una tiene para decir con el cuerpo que tiene, con la edad que tiene, con la forma que tiene, aun sabiendo que no siempre alcanza, aun sabiendo que a veces no alcanza nunca. Porque el problema nunca fue el cuerpo, pero tampoco podemos fingir que no importa.

Importa más de lo que se dice, más de lo que se admite, más de lo que nos gustaría creer cuando repetimos que lo único necesario es el talento.

Y tal vez lo más incómodo de aceptarlo es entender que muchas veces el esfuerzo no compite en igualdad de condiciones, que hay personas a las que se les permite equivocarse, insistir, aprender, crecer… y otras que tienen que demostrar todo desde el primer momento, incluso antes de abrir la boca.

Por eso el éxito también tiene medidas.

No siempre están escritas, no siempre se dicen, pero están.



Lo que quiero decir es que, cuando el valor de una mujer no dependa de cómo se ve mientras lo demuestra, recién vamos a saber cuánto talento estuvo esperando turno.

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