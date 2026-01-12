TEMAS DE HOY:
Opinión

Bolivia: Abrogación del DS 5503 ¿derrota política o búsqueda de gobernabilidad?

Al principio el gobierno hablaba de no retroceder ni un solo paso en esteDS 5503, y que solo estaba abierto al diálogo y socialización, pero elpasado domingo 11 de enero de 2026, por las presiones sociales de variossectores encabezados por la COB abrogó dicho decreto, bajo algunascondiciones.

Fernando Romero

12/01/2026 11:38

Desde el pasado 6 de enero, la COB radicalizó sus medidas de presión en  demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503 con una  declaratoria de bloqueo indefinido de carreteras, lo cual asfixio a varias  ciudades de Bolivia, principalmente del eje central, generando un daño  económico importante. 

Al principio el gobierno hablaba de no retroceder ni un solo paso en este  DS 5503, y que solo estaba abierto al diálogo y socialización, pero el  pasado domingo 11 de enero de 2026, por las presiones sociales de varios  sectores encabezados por la COB abrogó dicho decreto, bajo algunas  condiciones, tal como se evidencia en el acta firmada entre autoridades 

gubernamentales y representantes de la COB y otros. 

Por lo tanto, hemos visto pertinente y oportuno hacer un breve análisis  de tal hecho, de manera concreta y didáctica en lo posible. 

I. Abrogación del DS 5503 (con acuerdo y nuevos decretos en 48 h) 

 Balance ajustado, lo positivo y negativo de esta abrogación. 

Podemos decir que no fue un retroceso total. Fue un reordenamiento  político para salvar la gobernabilidad y evitar un daño económico mayor. Sin embargo, demostró cierta debilidad política y de gestión  gubernamental al abrogar un DS en menos de un mes por presiones  sociales. 

 Aspectos positivos 

 Económicos 

1. Se mantiene la eliminación de la subvención a los carburantes. El punto más sensible y estructural no se revierte. Esto permite:

 Reducir presión fiscal. 

 Corregir distorsiones de precios. 

 Atacar el contrabando de combustibles. 

2. Se frena el daño económico de los bloqueos 

El acuerdo permitió levantar bloqueos de carreteras que ya estaban: Cortando cadenas productivas y de comercialización. Generando escasez y alza de precios. 

Afectando empleo e ingresos. 

3. Protección transitoria a familias y empresas 

El mantenimiento del diferimiento de créditos evita: 

❖ Mayor mora bancaria (temporal). 

❖ Quiebras de pequeños negocios (coyuntural). 

❖ Presión adicional sobre el sistema financiero. 

 Políticos 

1. Acuerdo político sin renunciar totalmente al eje económico El Gobierno cedió en la forma, no en el fondo (parcialmente). La eliminación de la subvención a los carburantes se mantiene. 

2. Descompresión social inmediata 

Se baja la conflictividad, se restablece el control y cierta gobernabilidad. 

3. Se legitima el ajuste con consenso social 

Un nuevo decreto consensuado tiene mayor viabilidad política que uno  impuesto. Aunque el mismo no es abierto y está condicionado. 

 Aspectos negativos 

 Económicos 

1. Mayor costo fiscal por bonos y política salarial – Retroceso o  paralización en el cambio de modelo económico 

Mejorar bonos sociales y reordenar salarios implica: 

 Más gasto público, y limita bajar el déficit fiscal de manera óptima.  Riesgo si no viene acompañado de ingresos reales (no endeudamiento).  Se deja sin efecto medidas que impulsaban al sector privada e  inversión.  

 El perdonazo tributario, y otros alivios fiscales quedan nulos.

2. Retraso en la aplicación plena del ajuste 

El proceso se vuelve más lento y condicionado a la negociación. Las medidas de estabilización y anticrisis pierden efectividad ante  cambios no planificados por condicionamientos sociales. 3. Señales mixtas al mercado 

❖ El cambio rápido de norma (y bajo presiones) genera dudas sobre la  estabilidad de normas (leyes, decretos, otros), tanto para los agentes  económicos dentro y fuera del país. 

❖ Esto puede desestimular la inversión privada y llegada de capitales  externos, debido a que no se ofrece seguridad económica ni jurídica. 

 Políticos 

1. Se refuerza el poder de presión de la calle 

El mensaje implícito es claro: bloquear funciona. 

2. El Ejecutivo gobierna bajo negociación permanente Cada reforma futura puede enfrentar el mismo escenario. 

3. Riesgo de gobernabilidad condicionada 

El Gobierno queda obligado a consensuar incluso decisiones técnicas. 

II. ¿Fue derrota política o búsqueda de  gobernabilidad? 

a) No fue una derrota total, pero si una retirada no planificada.  b) Si evidencia fragilidad en la gestión del conflicto social. c) No muestra debilidad estructural, pero sí subestimación inicial del  impacto social. 

d) Sí se priorizó la gobernabilidad y la economía real, evitando una crisis  mayor. Sin embargo, fue de manera reactiva y no estratégica. 

 El Gobierno perdió el control del relato, pero salvó la reforma central  y evitó que el país se paralice. En otras palabras, evitó que la crisis se le  vaya de las manos. Cedió “poder” para ganar tiempo y oxígeno político.

III. Recomendaciones concretas para gobernar sin  volver a ceder bajo presión 

 Tres ajustes urgentes y realistas 

 Explicar con números, no solo con decretos Las reformas económicas que son anunciadas de golpe son generalmente  rechazadas. Por eso es clave que se construyan con datos y pedagogía  social. Es importante explicar el por qué y que gana la gente con ellas. La eliminación de la subvención debe contemplar: 

✓ Cifras claras. 

✓ Beneficios visibles. 

✓ Compensaciones focalizadas. 

 Si la gente entiende, resiste menos. 

 Compensar, pero con foco 

Bonos sí, pero: 

• Temporales (de corto plazo). 

• Dirigidos a los más vulnerables (hogares pobres). 

• Sin desorden fiscal (evitar mayor deuda y déficit público).  Compensar no es regalar, es estabilizar (proteger). 

 Institucionalizar el diálogo económico 

 Mesas técnicas permanentes con sectores clave (no solo sociales).  No negociar bajo bloqueo (o presiones), sino antes del conflicto. 

 El diálogo preventivo es poder, no debilidad. 

 Conclusión general 

La abrogación del DS 5503 no significó un retroceso total, sino un ajuste  político (no planificado) para preservar la gobernabilidad. El Gobierno  logró mantener cierta parte del núcleo de la reforma, la eliminación de la  subvención a los carburantes, evitando un daño económico mayor por  los bloqueos, pero evidenció que las reformas sin consenso social previo  son frágiles y costosas en términos políticos.

 Recomendación final 

Para que las políticas económicas sean sostenibles, aceptadas y eficientes el Gobierno debe anticiparse al conflicto: explicar con claridad, aplicar  los cambios de forma gradual (si es necesario de esa manera) y  acompañarlos con medidas de protección focalizadas. Gobernar no es  ceder ante la presión, sino convencer antes de imponer. 

“Nuestras autoridades fueron elegidas para gobernar. Y para ello,  el diálogo y el consenso son claves, pero no bajo presión. Este será  un camino lleno de errores y aciertos, donde este gobierno tuvo su  primera gran lección.”

 

