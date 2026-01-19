Fitch Ratings 2026: Bolivia mejora su calificación de CCC - a CCC

Muy recientemente, FITCH RATINGS, una de las más importantes agencias de calificación crediticia del mundo, ha mejorado la calificación de Bolivia pasándola de un CCC- a un CCC. Que, en simples palabras, esta entidad tiene más esperanzas que el gobierno boliviano cumpla con sus obligaciones financieras internacionales tales como prestamos, bonos y otros.

A pesar de haberle subido un peldaño de confiabilidad, para Fitch, Bolivia sigue siendo un país con “riesgo sustancial”. La economía boliviana ha reflejado el inicio de una profunda reforma económica con la eliminación de la subvención a los carburantes y la apertura a la cooperación internacional. Sin embargo, persisten los desequilibrios macroeconómicos y un riesgo latente de default.

Para ello, hicimos un breve análisis del informe de calificación por parte de Fitch Ratings sobre la economía boliviana, los factores clave que incidieron en la misma, que situación o medidas económicas podrían mejorar o empeorar la actual calificación (CCC), y una breve conclusión de todo lo observado.

1. ¿Por qué Fitch sube la calificación de Bolivia de CCC- a CCC?

1. Menor riesgo inmediato de default

Fitch percibe que bajó la probabilidad de incumplimiento en el corto plazo, especialmente para el pago los bonos de marzo 2026 (USD 388 millones). Ya no ve un “default inminente”, aunque el riesgo sigue siendo alto.

2. Ingreso efectivo de financiamiento externo Se destrabó el acceso a créditos multilaterales (CAF, BID, otros), los cuales estaban políticamente bloqueado antes.

Las reservas líquidas subieron a USD 523 millones, el nivel más alto desde 2022. Esto es el último dato presentado por el BCB en sus informes semanales.

3. Cambio político que mejora la gobernabilidad económica

La salida del MAS tras 20 años y la llegada de un gobierno (pro mercado) con mejor relación con el Congreso reduce el bloqueo institucional. Fitch valora la capacidad legislativa para aprobar el financiamiento externo y reformas económicas y políticas.

4. Eliminación de la subvención a los combustibles Este es un punto crítico:

Costaban más del 6% del PIB (según informe de Fitch).

Distorsionaban el déficit fiscal y drenaban reservas de divisas. Fitch interpreta esto como una señal clara de ajuste fiscal real, no cosmético.

5. Menor presión futura sobre las reservas Tres efectos combinados:

▪ Menos importación de carburantes (diésel y gasolina).

▪ Tipo de cambio más flexible (debilitamiento gradual).

▪ Menor dependencia del BCB (financiamiento al sector público). Todo esto mejora la capacidad de pago externo, aunque desde un nivel muy bajo y dependiente.

6. Inicio de un programa de reformas macroeconómicas No es un “shock liberal total”, pero sí:

✓ Ajuste fiscal, después de 12 años.

✓ Liberalización parcial del comercio exterior.

✓ Incentivos a la inversión extranjera.

✓ Mayor transparencia económica (BCB vuelve a publicar datos). Fitch premia dirección correcta, no resultados aún.

2. ¿Qué puede pasar con la calificación en los próximos 12 meses?

Tres escenarios claros

A. Factores para que la calificación SE MANTENGA en CCC

1. Cumplir pagos de deuda externa sin sobresaltos Especialmente:

Bonos marzo 2026

Cupones septiembre 2026

2. Flujo continuo (aunque limitado) de financiamiento externo No necesita abundancia, solo regularidad y previsibilidad.

3. Control social del ajuste

Si el ajuste sigue, pero sin estallidos sociales graves, Fitch mantiene la nota.

B. Factores para que la calificación EMPEORE (vuelva a CCC-)

1. Caída o estancamiento de reservas

Si los desembolsos no llegan o se “evaporan”, el riesgo de default vuelve al centro y a ser inminente.

2. Fracaso político del ajuste fiscal

Marchas, bloqueos o reversión de medidas (subvenciones, tipo de cambio, etc.).

3. Regreso al financiamiento monetario desordenado Si el BCB vuelve a ser la “caja chica” del TGN, Fitch castiga con baja nota.

C. Factores para que la calificación MEJORE (hacia CCC+ o B-)

1. Acumulación sostenida de reservas internacionales No coyuntural, sino persistente y verificable.

2. Reducción clara del déficit fiscal

Especialmente si baja por debajo del 8% del PIB y con un marco fiscal creíble.

3. Anclaje macro más fuerte (posible FMI o equivalente) Aunque el gobierno lo niegue, Fitch sí lo valora mucho el apoyo del FMI o BM.

3. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS

¿Qué hizo Fitch Ratings?

Subió la calificación de Bolivia a CCC, porque el riesgo de default disminuyó, aunque sigue siendo alto. El mismo se “desinflamo” pero no desapareció.

¿Por qué Bolivia sigue en categoría de alto riesgo? ❖ Déficit fiscal muy elevado (≈12,6% del PIB).

❖ Crecimiento negativo (recesión).

❖ Inflación alta (2025 del 20,4%).

❖ Reservas todavía muy bajas (divisas=523 mmusd)

❖ Instituciones débiles y gobernanza frágil.

¿Qué compensa esas debilidades?

a) Baja deuda comercial externa.

b) Vencimientos manejables tras marzo 2026.

c) Ajuste fiscal real (subvenciones).

d) Retorno del financiamiento multilateral.

e) Mayor transparencia del BCB.

4. MENSAJE FINAL, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

CONCLUSIÓN GENERAL

Bolivia ha dado un primer paso en la dirección correcta. La mejora de la calificación de CCC- a CCC muestra que el país ya no está al borde inmediato del default, principalmente porque se empezaron a tomar decisiones difíciles, como ordenar las finanzas públicas y recuperar el acceso al financiamiento externo.

Sin embargo, esto no significa que la economía esté bien. Bolivia sigue en una zona de alto riesgo, con pocos dólares, un déficit fiscal elevado y una economía debilitada. La mejora es una señal de alivio, no de victoria. Si se mantiene el rumbo, el país puede estabilizarse; si se retrocede (por presiones), los problemas pueden volver rápidamente y más fuertes.

RECOMENDACIÓN GENERAL

El mensaje es claro y sencillo: “no se puede retroceder”. Bolivia necesita seguir acumulando reservas (divisas), reducir el déficit fiscal y manejar la economía con prudencia, sin improvisaciones ni decisiones políticas que pongan en riesgo la estabilidad.

El ajuste debe continuar, pero con diálogo social (sin condicionamientos), transparencia y medidas que protejan a los sectores más vulnerables. Volver a gastar sin respaldo, emitir dinero sin control o postergar las reformas solo nos devolvería al borde del default.

Hoy Bolivia tiene una oportunidad clave. Aprovecharla o desperdiciarla dependerá de mantener el rumbo, y pensar en el futuro, no en el corto plazo.

MENSAJE FINAL

“Bolivia sigue siendo riesgosa, pero ya no está al borde inmediato del abismo. Si el ajuste continúa y las reservas crecen, puede estabilizarse. Si no, el riesgo vuelve rápidamente y con mayor fortaleza”.

