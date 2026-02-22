Riesgo país de Bolivia cae en 77% (1.532 puntos) en un año

En base a un breve análisis que hicimos con información oficial de JP Morgan, quien elabora el EMBI (Emerging Markets Bonds Index) o RIESGO PAÍS, con datos actualizados al 19/02/2026, se observa que BOLIVIA tiene un indicador de 470 puntos, un 77% menos a lo observado hace un año atrás, donde su riesgo país era de 2.002 puntos.

De hecho, la última vez que nuestro país reflejó una cifra tan baja fue el 20 de abril de 2022, con un valor similar de 470 puntos, es decir hace casi 3 años atrás. Sin embargo, el 18 de febrero presentamos el riesgo país más bajo de este 2026, con un dato de 466 puntos, el cual es un 30% menor al registrado a inicios de gestión.

¿QUÉ SIGNIFICA UN RIESGO PAÍS DE 470 PUNTOS PARA BOLIVIA?

Bolivia dejó una situación crítica, pero sigue siendo un país de alto riesgo.

El acceso a financiamiento externo continúa siendo caro y limitado.

Mejora la percepción de corto plazo de acreedores y mercados.

No implica automáticamente mayor inversión extranjera directa.

Es una mejora financiera, no todavía una mejora estructural.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

* ASPECTOS POSITIVOS

Menor percepción de riesgo extremo o default inmediato.

Mejora la capacidad de negociación con acreedores.

Señal de reducción de incertidumbre financiera de corto plazo.

* ASPECTOS NEGATIVOS

Nivel aún elevado en comparación regional.

No refleja reformas fiscales ni monetarias profundas.

Alta vulnerabilidad ante shocks políticos o externos.

CONCLUSIÓN

La caída del riesgo país de Bolivia es real, pero frágil. Está impulsada principalmente por expectativas financieras de corto plazo y no por transformaciones económicas estructurales. Sin reformas profundas, este nivel no es sostenible en el tiempo.

RECOMENDACIONES PARA UN RIESGO PAÍS BAJO Y SOSTENIBLE

1. DISCIPLINA FISCAL CREÍBLE

Regla fiscal clara, reducción gradual del déficit y mayor transparencia.

2. NORMALIZACIÓN CAMBIARIA Y ACCESO A DIVISAS

Menos distorsiones cambiarias, y mayor previsibilidad para inversionistas, mediante una reforma cambiaria sostenible y de largo plazo (devaluación/sistema flexible).

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Seguridad jurídica para inversiones, credibilidad del Banco Central y estadísticas confiables, transparentes y oportunas.

Bolivia sigue siendo un país de alto riesgo, aunque ya no en una situación "crítica". De hecho, somos el 2do país con mayor riesgo para invertir después de Venezuela. Aún estamos bastante lejos de países como Uruguay (73 puntos) y Paraguay (110 puntos).

Lo anterior, implica que el país paga aproximadamente 4,7 puntos porcentuales más que un bono del Tesoro de EE. UU, lo que quiere decir que el financiamiento externo todavía es caro.

Para los acreedores tenemos aún un riesgo elevado, pero con una menor probabilidad de evento extremo inmediato. Se observa un interés especulativo más que de largo plazo.

Para los mercados internacionales, Bolivia pasó de “situación crítica” a “riesgo alto manejable”. No entra aún en el radar de la inversión institucional seria e inmediata.

MENSAJE FINAL

La reciente caída del riesgo país de Bolivia hasta 477 puntos refleja principalmente una mejora en las expectativas financieras y una reducción de escenarios extremos de corto plazo, más que un cambio estructural profundo de la economía. Si bien este nivel es positivo porque reduce la percepción de crisis inmediata y mejora la posición negociadora del país, Bolivia sigue siendo una economía de alto riesgo en términos regionales y con financiamiento externo caro. La comparación con otros países muestra que la sostenibilidad del indicador no depende de la velocidad de la caída, sino de la calidad de las reformas. Sin disciplina fiscal, normalización cambiaria e instituciones creíbles, el riesgo país seguirá siendo frágil y reversible. El verdadero desafío no es bajar el indicador rápidamente, sino consolidarlo en el tiempo con fundamentos económicos sólidos y previsibles.

Aviso Editorial de Red Uno - Los artículos que son publicados en nuestra sección Opinión dentro de reduno.com.bo, corresponden únicamente al criterio de sus autores y no son parte de la línea editorial de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play