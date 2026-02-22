¿Te tocó ser jurado en Cochabamba? Revisa aquí la lista oficial

En cumplimiento de la actividad 53 del calendario electoral y al amparo del artículo 57 de la Ley 018, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED) realizó este viernes el sorteo público para la selección aleatoria de 37.164 juradas y jurados electorales que administrarán las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el 22 de marzo.

Del total de personas seleccionadas, 18.607 son varones y 18.557 mujeres, quienes tendrán la responsabilidad de organizar, instalar y supervisar la votación en 6.194 mesas de sufragio distribuidas en todo el departamento.

El sorteo se efectuó sobre la base de los 1.407.069 ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral Biométrico de Cochabamba para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2026.

Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 22 de febrero las nóminas oficiales tras el sorteo realizado el viernes 20.

Cumplir con esta función es una obligación cívica fundamental para garantizar la transparencia del voto y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

¿Cómo verificar si fuiste seleccionado?

La consulta puede realizarse de forma digital a través del portal oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), donde cada ciudadano puede ingresar sus datos personales y confirmar si fue designado como jurado o jurada de mesa.

A continuación, te presentamos la lista completa de los ciudadanos sorteados como jurados electorales en Cochabamba:

Las autoridades recomiendan revisar la nómina con anticipación y, en caso de existir un impedimento justificado, presentar la excusa dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

