¿Quién es Bayron Garcés? El delantero de Blooming que hizo con 4 goles ante Independiente

El atacante Jhord Bayron Garcés Moreno se convirtió en una de las incorporaciones de Club Blooming para la temporada 2026, buscando aportar poder ofensivo al equipo cruceño en sus competencias nacionales e internacionales, el sábado aportó con cuatro goles en la goleada 5-1 sobre Independiente en Sucre.

Garcés nació el 30 de mayo de 1993 en Pradera, Colombia. Su formación futbolística se desarrolló en las divisiones menores del Deportivo Cali, donde inició su carrera profesional en 2011.

A lo largo de su trayectoria ha jugado en distintos clubes del fútbol colombiano como Once Caldas, Jaguares de Córdoba, Atlético Huila, Independiente Medellín, Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga y Envigado FC.

Además, el delantero tuvo una experiencia internacional en el Al Ittihad Kalba FC de los Emiratos Árabes Unidos antes de regresar al fútbol sudamericano.

Su llegada a Bolivia se produjo en enero de 2026 como parte de la planificación deportiva de Blooming para reforzar la zona de ataque y aumentar las variantes ofensivas del plantel en la temporada. El jugador es conocido por su movilidad en el frente de ataque, su capacidad de desmarque y su olfato de gol, características que el cuerpo técnico espera aprovechar durante el campeonato.

En el partido de vuelta contra Independiente de Sucre, marcó cuatro goles en la goleada 5-1 y le dio la clasificación a su equipo a las semifinales del torneo donde ahora espera por Bolívar.

