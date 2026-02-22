Ramiro Vaca tuvo una actuación consagratoria en el fútbol marroquí al marcar un doblete en la victoria contundente de Wydad frente a Olympic Dcheira. El boliviano fue protagonista absoluto en la jornada 13 de la Botola Pro y dejó su sello con dos definiciones de gran factura.

El primero llegó al minuto 49. Vaca recibió el balón en la puerta del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate al primer palo que dejó sin reacción al arquero rival para establecer el 5-0 final. Fue un disparo preciso y lleno de confianza.

Cuando el partido se acercaba al final, el boliviano volvió a aparecer. A los 90 minutos, conectó de primera dentro del área tras un centro desde la banda derecha y firmó su segundo tanto de la noche, completando una actuación redonda.

Con este doblete, Ramiro Vaca no solo celebra sus primeros goles en Marruecos, sino que también fortalece su candidatura de cara a la selección boliviana, que se prepara para el repechaje. Su presente ilusiona y demuestra que atraviesa un momento destacado en el exterior.

