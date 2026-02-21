La selección de Irak ya proyecta el escenario del repechaje mundialista y sigue de cerca el enfrentamiento entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo. En el entorno del combinado asiático consideran que el equipo boliviano parte como favorito en esa llave y, en función de ese posible resultado, el cuerpo técnico ajusta su planificación táctica.

El entrenador australiano Graham Arnold, quien dirigió a Australia en el Mundial de Catar 2022, trabaja en un esquema con vocación ofensiva para el partido decisivo que se disputará en Monterrey el 31 de marzo. El ganador del cruce entre Bolivia y Surinam será el rival de Irak en la final por el cupo al Grupo I de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas, integrantes del cuerpo técnico de Arnold dialogaron con la prensa internacional y explicaron que el estratega busca un rendimiento equilibrado, combinando solidez defensiva con efectividad en ataque. Según fuentes cercanas al equipo, el planteamiento contempla un análisis detallado del estado físico de los jugadores, la alineación y el estilo táctico, considerando que Bolivia podría imponer diferencias técnicas si logra avanzar.

Días atrás, en declaraciones a la FIFA, Arnold evitó pronosticar un ganador entre Bolivia y Surinam, pero enfatizó la importancia de la preparación de su selección.

“No puedo decir quién ganará, pero lo más importante es que hagamos las cosas bien nosotros mismos. Tenemos que asegurarnos de que nuestra preparación sea correcta y que los jugadores estén en forma y listos. No iremos allí tratando de no perder. Daremos gasolina completa durante 95 o 120 minutos o el tiempo que sea necesario para ganar ese juego”, afirmó.

Al tratarse de partidos únicos, el seleccionador iraquí prevé dejar de lado el enfoque conservador utilizado en compromisos anteriores y apostar por una presión constante desde el inicio, consciente de que solo la victoria les permitirá alcanzar el boleto mundialista.

