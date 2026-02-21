Tierra Nuestra: El legado ancestral que vive en Asunción del Quiquibey

En lo profundo de la Amazonía boliviana, junto a Tierra Nuestra, nos adentramos en la comunidad indígena mozete para conocer de cerca sus tradiciones ancestrales, donde las mujeres son guardianas del conocimiento y la identidad cultural.

El proceso comienza con el hilado del algodón, una labor que realiza con paciencia la señora Felia Canare. Con sus manos transforma la fibra en hilo resistente, torciéndolo cuidadosamente hasta dejarlo listo para el tejido. Este conocimiento lo aprendió de su madre, como parte de una enseñanza que se transmite de generación en generación.

Con el hilo ya preparado, la señora Lucía Canare teje los tradicionales “maricos”, bolsones artesanales que utilizan para cargar plátano, yuca, arroz y maíz. Estas piezas no solo cumplen una función práctica en el trabajo diario, sino que representan identidad cultural y memoria viva del pueblo mozete.

Durante el recorrido también se observa a mujeres de origen chimán moliendo arroz en tacú, producto que ellas mismas cultivan. El proceso es exigente, pero lo realizan con naturalidad y dedicación, reafirmando su autosuficiencia y su estrecha relación con la tierra.

La educación también es parte fundamental del desarrollo comunitario. En Asunción del Quiquibey funcionan los niveles inicial, primaria y secundaria, y desde hace tres años se gradúan bachilleres. Los maestros viven en la comunidad, acompañando de cerca la formación de los niños y jóvenes.

Así, mientras el mundo avanza con rapidez, Pilón Lajas demuestra que la verdadera riqueza está en la preservación de la cultura, en el trabajo colectivo y en el legado que las mujeres mozete continúan tejiendo día a día para las futuras generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play