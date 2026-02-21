Rodrigo Paz rinde homenaje a Santalla: “Supo leer el alma a través de la risa”

Tras confirmarse el fallecimiento del destacado actor y humorista boliviano David Santalla, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó sus condolencias a la familia del artista y rindió homenaje a su legado cultural.

“David fue el espejo donde nos miramos con ternura, crítica y orgullo; un genio que convirtió el escenario en un altar de la identidad nacional”, manifestó el primer mandatario a través de un mensaje público.

Santalla falleció a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, enfermedad que deterioró su estado de salud en el último tiempo.

“Siempre estarás en nuestra memoria. Dios te tenga en su gloria”, concluyó el Presidente.

La partida del humorista ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico, político y social, donde se reconoce su aporte invaluable a la cultura y al humor boliviano durante más de cinco décadas.

