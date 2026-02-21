David Santalla permanece internado y bajo observación constante en Sucre

Este sábado se informó que el reconocido comediante boliviano David Santalla continúa internado en la ciudad de Sucre, en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), debido a complicaciones en su estado de salud, según reportes médicos difundidos por medios locales.

De acuerdo con el informe clínico, su condición es crítica y permanece en constante observación por parte del equipo médico.

Santalla, una de las figuras más emblemáticas del humor y el entretenimiento en Bolivia, se encuentra bajo cuidado especializado tras un deterioro progresivo que motivó la activación del protocolo denominado “Código Lila”, procedimiento hospitalario que garantiza trato digno y acompañamiento emocional en situaciones delicadas.

La noticia ha generado preocupación y muestras de solidaridad en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes recuerdan su amplia trayectoria y su aporte significativo al humor y la cultura nacional.

