Financiamiento externo y reformas estructurales marcan el rumbo del Plan Bolivia

El Gobierno puso en marcha una agenda centrada en la consolidación de un plan nacional de desarrollo construido de manera participativa, respaldado por financiamiento de organismos internacionales y orientado a fortalecer la productividad, estabilizar la economía y proyectar una visión de país a mediano y largo plazo.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, destacó los pilares del gobierno del presidente Rodrigo Paz, para la construcción del denominado Plan Bolivia, elaborado a través de talleres en los nueve departamentos, con participación de más de 5.000 personas, 753 instituciones y organizaciones sociales.

“Es la primera vez en más de 20 años que el Estado está preguntándole a la población qué visión de país queremos”, afirmó el ministro, quien resaltó que el plan se está construyendo “desde los bolivianos y para los bolivianos”.

Explicó que el proceso incluyó mesas de trabajo en siete ejes temáticos, con participación de sectores productivos, sociales y regionales.

“La importancia es ponerse de acuerdo, hablar con la verdad, no hacer demagogia, sino buscar el bien común para que Bolivia sea la gran ganadora”, indicó.

Romero dijo que, más allá del balance político de los primeros 100 días de gestión, el Gobierno concentró sus esfuerzos en decisiones estructurales como el retiro de la subvención a los carburantes, la captación de financiamiento internacional y la construcción participativa de un nuevo plan de desarrollo para el país.

Según explicó, esta medida apuntó a cortar lo que calificó como un “foco de sangre” para la economía nacional.

Añadió que el esquema anterior generaba distorsiones y corrupción, además de afectar directamente a la población.

Asimismo, en materia de financiamiento, destacó la aprobación de $us 550 millones por parte de la CAF, como apoyo presupuestario, además de otros créditos complementarios.

“El mayor beneficio de ese crédito es sentir que la gente tiene confianza en uno mismo. La CAF nos ha puesto esa confianza”, expresó, al señalar que estos recursos permitieron estabilizar la economía, pagar deudas acumuladas y fortalecer las reservas internacionales.

Asimismo, mencionó compromisos adicionales de financiamiento por parte de organismos como el BID y Fonplata, destinados —según aclaró— a inversiones productivas y no a gasto corriente.

“No son créditos para pagar gasolina ni subvención. Son créditos para impacto, para mejorar nuestra productividad y generar flujo de caja constante”, precisó.

En el ámbito ambiental, el ministro adelantó que el Ejecutivo trabaja en una nueva ley “robusta” que permita proteger bosques y recursos naturales, pero también generar desarrollo sostenible.

También anunció iniciativas como un plan de prevención de incendios y el programa “cero mercurio” para combatir la contaminación vinculada a la minería ilegal.

