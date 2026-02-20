Reingeniería y alianzas público-privadas, el plan de Javier Iturralde para transformar La Paz

El candidato por Alianza Social Patriótica (ASP), Javier Iturralde, propone una reingeniería total del municipio de La Paz para reducir el gasto administrativo del 90% al 50% y fomentar la inversión privada en obras estructurales.

"Yo quiero ser alcalde simplemente porque estoy cansado de todo esto. Toda mi vida he emprendido y la mayor traba que he tenido ha sido literalmente el municipio con el tema de licencias, patentes y permisos", afirmó Iturralde, citando ejemplos personales donde trámites de construcción demoraron años, perjudicando la generación de empleo.

Una reingeniería financiera para la ciudad

Para Iturralde, el principal problema de La Paz es el destino de sus recursos. Según el candidato, de un presupuesto de Bs 1.700 millones, apenas el 10% se destina a obras reales, mientras que el resto se diluye en sueldos, deuda y gastos operativos superfluos.

"Es un chiste que de cada 100 bolivianos que pagamos, solo 10 se vayan a obras. Nuestra propuesta es una reingeniería administrativa para que el gasto baje al 50% y multipliquemos por cinco el dinero para infraestructura", explicó.

Visión metropolitana

Frente al caos vehicular, Iturralde propone la "Gran Avenida Emilio Villanueva", una vía rápida que conectaría la autopista con la zona sur (calle 64 de Chasquipampa) sin interrupciones. Además, plantea una alianza estratégica con el transporte sindicalizado para implementar "rutas express" en horarios pico, optimizando los viajes y evitando el "trameaje".

En cuanto al sistema PumaKatari, el candidato reveló una situación crítica, dijo que, de 213 buses, menos de 100 están funcionando.

“Necesitamos una reingeniería del servicio para que pueda competir y llegar a nuevas líneas en cooperación con el sector sindicalizado", aseveró.

Basura y Desarrollo Económico

El plan de Iturralde también apunta a la industrialización de los residuos. Como experto en reciclaje, propone concesionar plantas separadoras que transformen la basura orgánica en energía eléctrica y gas, reduciendo al mínimo el entierro de desechos.

El candidato vinculó el comercio informal con la falta de oportunidades económicas.

"No se trata de ser torpes con los gremiales, sino de generar inversión. Por cada 2% de crecimiento económico se genera 1% de empleo. Con asociaciones público-privadas, La Paz puede generar 35.000 empleos anuales", aseguró.

