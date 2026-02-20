La norma beneficia a distintos sectores de la economía, especialmente a quienes buscan regularizar su situación y formalizarse.
La nueva normativa de alivio tributario enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) beneficia a distintos sectores de la economía, especialmente a quienes buscan regularizar su situación y formalizarse.
¿Quiénes resultan favorecidos?
Contribuyentes con morosidad histórica hasta 2017
Personas naturales o jurídicas con deudas tributarias menores a Bs 10 millones generadas hasta 2017 podrán acogerse a una condonación extraordinaria, saneando obligaciones antiguas consideradas en muchos casos incobrables.
Sujetos pasivos con deudas recientes (2018–2026)
Podrán regularizar su situación pagando el tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas, lo que reduce significativamente el monto total a cancelar.
Pequeños emprendedores y nuevos negocios
A través del régimen SIETE–RG, un sistema simple y voluntario que integra IVA, IT e IUE/RC-IVA en un solo pago del 5% sobre ventas, facilitando la formalización sin trámites complejos ni cargas excesivas.
Contribuyentes del IVA
Se establece un IVA transparente del 13% real, eliminando la distorsión del 14,94% efectivo, lo que brinda mayor claridad en la facturación y seguridad jurídica.
Sector empresarial y litigantes tributarios
Con la reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años y límites claros a la fiscalización, se otorga mayor certeza jurídica tanto a empresas como a quienes mantienen procesos en curso.
¿Cuál es el objetivo central?
El proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario busca:
Formalizar la economía.
Reactivar la actividad productiva.
Recuperar recursos para el Estado.
Dar seguridad jurídica a los contribuyentes.
Corregir distorsiones acumuladas en el sistema tributario.
Según el Ministro de Economía, no se trata de aumentar impuestos, sino de “ordenar el sistema, dar certezas y corregir distorsiones”, promoviendo un nuevo comienzo para quienes producen, emprenden y generan empleo.
