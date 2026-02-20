TEMAS DE HOY:
Economía

¿Tienes deudas tributarias? Esta ley podría beneficiarte

La norma beneficia a distintos sectores de la economía, especialmente a quienes buscan regularizar su situación y formalizarse.

Silvia Sanchez

20/02/2026 8:32

Cochabamba, Bolivia

La nueva normativa de alivio tributario enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) beneficia a distintos sectores de la economía, especialmente a quienes buscan regularizar su situación y formalizarse.

¿Quiénes resultan favorecidos?

  1. Contribuyentes con morosidad histórica hasta 2017
    Personas naturales o jurídicas con deudas tributarias menores a Bs 10 millones generadas hasta 2017 podrán acogerse a una condonación extraordinaria, saneando obligaciones antiguas consideradas en muchos casos incobrables.

  2. Sujetos pasivos con deudas recientes (2018–2026)
    Podrán regularizar su situación pagando el tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas, lo que reduce significativamente el monto total a cancelar.

  3. Pequeños emprendedores y nuevos negocios
    A través del régimen SIETE–RG, un sistema simple y voluntario que integra IVA, IT e IUE/RC-IVA en un solo pago del 5% sobre ventas, facilitando la formalización sin trámites complejos ni cargas excesivas.

  4. Contribuyentes del IVA
    Se establece un IVA transparente del 13% real, eliminando la distorsión del 14,94% efectivo, lo que brinda mayor claridad en la facturación y seguridad jurídica.

  5. Sector empresarial y litigantes tributarios
    Con la reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años y límites claros a la fiscalización, se otorga mayor certeza jurídica tanto a empresas como a quienes mantienen procesos en curso.

¿Cuál es el objetivo central?

El proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario busca:

  • Formalizar la economía.

  • Reactivar la actividad productiva.

  • Recuperar recursos para el Estado.

  • Dar seguridad jurídica a los contribuyentes.

  • Corregir distorsiones acumuladas en el sistema tributario.

Según el Ministro de Economía, no se trata de aumentar impuestos, sino de “ordenar el sistema, dar certezas y corregir distorsiones”, promoviendo un nuevo comienzo para quienes producen, emprenden y generan empleo.

