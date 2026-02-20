La nueva normativa de alivio tributario enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) beneficia a distintos sectores de la economía, especialmente a quienes buscan regularizar su situación y formalizarse.

¿Quiénes resultan favorecidos?

Contribuyentes con morosidad histórica hasta 2017

Personas naturales o jurídicas con deudas tributarias menores a Bs 10 millones generadas hasta 2017 podrán acogerse a una condonación extraordinaria, saneando obligaciones antiguas consideradas en muchos casos incobrables. Sujetos pasivos con deudas recientes (2018–2026)

Podrán regularizar su situación pagando el tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas, lo que reduce significativamente el monto total a cancelar. Pequeños emprendedores y nuevos negocios

A través del régimen SIETE–RG, un sistema simple y voluntario que integra IVA, IT e IUE/RC-IVA en un solo pago del 5% sobre ventas, facilitando la formalización sin trámites complejos ni cargas excesivas. Contribuyentes del IVA

Se establece un IVA transparente del 13% real, eliminando la distorsión del 14,94% efectivo, lo que brinda mayor claridad en la facturación y seguridad jurídica. Sector empresarial y litigantes tributarios

Con la reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años y límites claros a la fiscalización, se otorga mayor certeza jurídica tanto a empresas como a quienes mantienen procesos en curso.

¿Cuál es el objetivo central?

El proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario busca:

Formalizar la economía.

Reactivar la actividad productiva.

Recuperar recursos para el Estado.

Dar seguridad jurídica a los contribuyentes.

Corregir distorsiones acumuladas en el sistema tributario.

Según el Ministro de Economía, no se trata de aumentar impuestos, sino de “ordenar el sistema, dar certezas y corregir distorsiones”, promoviendo un nuevo comienzo para quienes producen, emprenden y generan empleo.

