TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Casos de Feminicidios Bolivia Aduana Nacional

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Leonardo Loza busca la Gobernación de Cochabamba: "Queremos ser el motor económico de Bolivia"

El dirigente y productor apuesta por la unidad entre el campo y la ciudad como estrategia para convertir al departamento en la primera potencia económica de Bolivia.

Milen Saavedra

19/02/2026 22:18

Leonardo Loza busca la Gobernación de Cochabamba: "Queremos ser el motor económico de Bolivia"
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del ciclo informativo “Conociendo al Candidato”, Leonardo Loza presentó su propuesta para buscar la silla departamental de Cochabamba bajo la alianza Unidos Por Los Pueblos. El candidato, quien resalta su identidad como cochabambino de nacimiento, basa su plataforma electoral en una experiencia que combina la actividad agrícola con la dirigencia orgánica, sindical y política. Como padre de familia, Loza enfatiza que su compromiso nace de una visión de futuro para las nuevas generaciones del departamento.

El eje central de su plan de gobierno es la consolidación de la unidad departamental, eliminando la brecha histórica entre las áreas rurales y urbanas. Según el candidato, solo mediante un trabajo coordinado entre ambos sectores será posible transformar a Cochabamba en el motor económico de Bolivia. Su visión apunta a que el departamento no se conforme con el segundo o tercer lugar en relevancia nacional, sino que tenga el liderazgo a través de la creación de empleos y el fomento a la actividad empresarial tanto en la ciudad como en las provincias.

Finalmente, Loza apeló a la ética y a la transparencia como los valores fundamentales que regirán su gestión en caso de resultar electo. El aspirante por Unidos Por Los Pueblos solicitó el apoyo de la ciudadanía bajo una consigna de lealtad y honestidad, reiterando que la cohesión social es el único camino para alcanzar la transformación económica. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD