Leonardo Loza busca la Gobernación de Cochabamba: "Queremos ser el motor económico de Bolivia"

En el marco del ciclo informativo “Conociendo al Candidato”, Leonardo Loza presentó su propuesta para buscar la silla departamental de Cochabamba bajo la alianza Unidos Por Los Pueblos. El candidato, quien resalta su identidad como cochabambino de nacimiento, basa su plataforma electoral en una experiencia que combina la actividad agrícola con la dirigencia orgánica, sindical y política. Como padre de familia, Loza enfatiza que su compromiso nace de una visión de futuro para las nuevas generaciones del departamento.

El eje central de su plan de gobierno es la consolidación de la unidad departamental, eliminando la brecha histórica entre las áreas rurales y urbanas. Según el candidato, solo mediante un trabajo coordinado entre ambos sectores será posible transformar a Cochabamba en el motor económico de Bolivia. Su visión apunta a que el departamento no se conforme con el segundo o tercer lugar en relevancia nacional, sino que tenga el liderazgo a través de la creación de empleos y el fomento a la actividad empresarial tanto en la ciudad como en las provincias.

Finalmente, Loza apeló a la ética y a la transparencia como los valores fundamentales que regirán su gestión en caso de resultar electo. El aspirante por Unidos Por Los Pueblos solicitó el apoyo de la ciudadanía bajo una consigna de lealtad y honestidad, reiterando que la cohesión social es el único camino para alcanzar la transformación económica.

Mira la programación en Red Uno Play