Corso de Corsos 2026: rutas, cortes y desvíos que debes conocer en Cochabamba

La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del Carnaval ya comenzó. A pocos días del Corso de Corsos, la Alcaldía inició el armado de graderías en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos centrales del recorrido.

Más de 100 fraternidades participarán en el desfile, que se extenderá por más de cuatro kilómetros y promete llenar de música, color y tradición las principales avenidas de la ciudad.

Recorrido oficial

El trayecto comenzará en la avenida Heroínas y concluirá en el sector de Muyurina. El paso de las fraternidades será por:

Heroínas

San Martín

José Ballivián

Ramón Rivero

Luis Quintín Vila

Las autoridades recomendaron a la población planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

Rutas alternas para vehículos

Con el fin de reducir el congestionamiento vehicular, se habilitaron las siguientes vías alternas:

De sur a norte:

Oquendo → Sucre → Müller → Rubén Darío (Muyurina)

De norte a sur:

Ayacucho → Reza → La Paz → Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo

Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado durante la realización del evento.

El Corso de Corsos es considerado uno de los cierres más importantes del Carnaval boliviano y cada año convoca a miles de espectadores locales y visitantes.

Si planeas asistir o circular por la zona, toma previsiones y disfruta de la fiesta con responsabilidad.

