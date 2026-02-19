TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Corso de Corsos 2026: rutas, cortes y desvíos que debes conocer en Cochabamba

Estas son las rutas oficiales y los desvíos habilitados. La Alcaldía de Cochabamba inició la instalación de graderías para el Corso de Corsos, que reunirá a más de 100 fraternidades en un recorrido de más de cuatro kilómetros.

Silvia Sanchez

19/02/2026 11:22

Corso de Corsos 2026: rutas, cortes y desvíos que debes conocer. Foto archivo.
Cochabamba, Bolivia

La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del Carnaval ya comenzó. A pocos días del Corso de Corsos, la Alcaldía inició el armado de graderías en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos centrales del recorrido.

Más de 100 fraternidades participarán en el desfile, que se extenderá por más de cuatro kilómetros y promete llenar de música, color y tradición las principales avenidas de la ciudad.

Recorrido oficial

El trayecto comenzará en la avenida Heroínas y concluirá en el sector de Muyurina. El paso de las fraternidades será por:

  • Heroínas

  • San Martín

  • José Ballivián

  • Ramón Rivero

  • Luis Quintín Vila

Las autoridades recomendaron a la población planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

Rutas alternas para vehículos

Con el fin de reducir el congestionamiento vehicular, se habilitaron las siguientes vías alternas:

De sur a norte:

Oquendo → Sucre → Müller → Rubén Darío (Muyurina)

De norte a sur:

Ayacucho → Reza → La Paz → Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo

Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado durante la realización del evento.

El Corso de Corsos es considerado uno de los cierres más importantes del Carnaval boliviano y cada año convoca a miles de espectadores locales y visitantes.

Si planeas asistir o circular por la zona, toma previsiones y disfruta de la fiesta con responsabilidad.

