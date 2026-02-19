Horror en Quillacollo: un hombre fue atropellado dos veces en una riña; expolicía implicado está prófugo

Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito dio un giro dramático hacia la justicia penal. La madrugada de este miércoles 18 de febrero de 2026, un hombre de 38 años perdió la vida tras ser embestido intencionalmente por un vehículo en el municipio de Quillacollo.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la avenida 14 de Septiembre, donde un grupo de vecinos consumía bebidas alcohólicas. Según el informe del Comando Regional del Valle Bajo, la reunión fue interrumpida violentamente por otro grupo de personas que ingresó al inmueble agrediendo a los presentes.

Violencia dentro y fuera del inmueble

El coronel Wilfredo Flores, comandante regional de la Policía del Valle Bajo, informó que los agresores irrumpieron en el domicilio propinando golpes y, según testimonios de vecinos, utilizando agentes químicos para atacar a una familia.

Tras la trifulca, uno de los implicados abordó su vehículo y atropelló directamente a una de las víctimas. No conforme con el primer impacto, retrocedió y volvió a arrollarla.

La víctima, identificada como Ariel C. A., sufrió lesiones internas de extrema gravedad.

“Ingresan a plan de golpes e inclusive, según versión de vecinos, utilizando agentes químicos… posteriormente uno de los agresores atropella a una de las personas y no conforme lo vuelve a atropellar, provocándole graves lesiones”, señaló la autoridad policial.

Falleció en el hospital

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, donde falleció alrededor de las 07:00 debido a la gravedad de las lesiones internas.

Caso pasa a la Felcc

Debido a la presunta premeditación del hecho, el Ministerio Público determinó que el caso deje de ser investigado únicamente como accidente de tránsito y pase a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el delito de homicidio.

Uno de los implicados identificado como Tadeo V. fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. Sin embargo, otro de los presuntos agresores se dio a la fuga. Según el informe policial, se trata de un expolicía que fue dado de baja en 2021, identificado como G.V. y actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades continúan con operativos para dar con su paradero.

