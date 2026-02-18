TEMAS DE HOY:
Neonato lucha contra el chikungunya congénito mientras las cifras de infectados se duplican en Santa Cruz

El Hospital de Niños atiende al menor contagiado por transmisión materna que fue adquirida durante el embarazo.

Ximena Rodriguez

18/02/2026 23:07

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Hospital de Niños de Santa Cruz mantiene bajo estricta vigilancia a un neonato que actualmente evoluciona de manera favorable frente al cuadro de chikungunya. Según el epidemiólogo Roberto Tórrez, este paciente menor de un mes se encuentra en la unidad de neonatología tras ser derivado desde el Hospital Francés.

La patología en este pequeño se manifiesta como chikungunya congénito debido a que la madre contrajo el virus en la etapa final del embarazo.

"El bebé nace con el virus y al tercer o quinto día presenta síntomas como llanto persistente, letargia, falta de lactancia y fiebre", explicó el especialista sobre el inicio del cuadro clínico.

El diagnóstico se complementa con la aparición de lesiones corporales y una notable dificultad de movimiento que evidencia el dolor articular en los lactantes. Tórrez señaló que, a diferencia de los adultos, en los niños el dolor se identifica cuando "empiezan a cojear o no quieren caminar" debido a la inflamación.

La situación epidemiológica es crítica en la región, alcanzando un total de 2,913 casos confirmados de los cuales 1,500 surgieron apenas en la última semana.

Ante este panorama, el médico enfatizó que "es fundamental limpiar la casa y coordinar con todo el barrio para hacer la destrucción de criaderos" de mosquitos.

Finalmente, las autoridades recomiendan el uso preventivo de repelentes y mosquiteros tanto en personas sanas como en pacientes ya infectados para frenar la cadena de contagio. Se insta a la población a acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier síntoma para evitar complicaciones graves en el entorno familiar.

