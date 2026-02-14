“Es una bandera verde para los inversionistas”: Ministro destaca caída del riesgo país

El riesgo país de Bolivia descendió de 1.000 a 900 puntos, una señal interpretada por especialistas como favorable para atraer inversión extranjera y mejorar las perspectivas financieras del país. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, esta cifra se redujo aún más, ubicándose hoy por debajo de los 500 puntos básicos, un nivel inferior al de otras economías de la región, como Argentina.

“La reducción del riesgo país es tremendamente positiva, es prácticamente una bandera verde para los inversionistas, y nos vuelve a poner en el mapa para que las inversiones extranjeras puedan volver hacia Bolivia”, señaló el titular de Economía durante su visita al programa Que No Me Pierda.

Espinoza explicó que este avance se logró gracias a tres medidas clave: restablecer la provisión de combustible, eliminar el subsidio de manera acelerada y consolidar un mercado cambiario más ordenado, con dos tipos de cambio oficiales, en lugar de los cinco que existían previamente.

Además, resaltó que las reservas internacionales del país aumentaron de 68 a 390 millones de dólares en apenas tres meses.

El ministro destacó también la participación de Bolivia en eventos internacionales, como la reunión de Davos y una jornada en Panamá, donde se presentaron los avances en la política económica del país.

“La expectativa internacional es positiva y se abre la puerta a inversiones en sectores modernos como telecomunicaciones, energías renovables, banca y servicios financieros, más allá de los tradicionales sectores extractivos”, indicó.

Sobre rumores de un crédito del Fondo Monetario Internacional por 3.300 millones de dólares, Espinoza aclaró que actualmente no existe ninguna negociación en curso con el organismo ni condicionamientos asociados.

“Estamos hablando con todos los organismos multilaterales para cooperación técnica, financiamiento y apoyo al sector privado, pero no hay créditos condicionados en proceso”, afirmó.

En cuanto al financiamiento externo, el gobierno ha asegurado aproximadamente 7.600 millones de dólares de organismos multilaterales como CAF, BID y Banco Mundial, destinados tanto a proyectos del Estado como al fortalecimiento del sector privado en áreas como energía, servicios financieros e infraestructura.

Sobre la unificación del tipo de cambio oficial y el dólar paralelo, Espinoza indicó que se prevé avanzar en los próximos 3 a 6 meses, asegurando un entorno estable y reservas suficientes para proteger al mercado cambiario y a los exportadores.

Finalmente, el ministro anunció que el presupuesto general del Estado estará listo en las próximas semanas, con un superávit fiscal proyectado superior a los 3.000 millones de bolivianos en enero, priorizando gasto en salud, educación e infraestructura, y con una reducción del déficit fiscal que se proyecta alcanzar cifras de un solo dígito para los próximos años.

