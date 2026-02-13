Así se vivirá el Carnaval paceño 2026: conozca la agenda y los horarios

La ciudad de La Paz ingresa a los días centrales del Carnaval 2026 con una agenda cargada de actividades culturales, musicales y familiares que se extenderán durante todo el fin de semana largo.

Desde este viernes rige el horario continuo, en el marco de las celebraciones, tras una jornada de Comadres que convocó a cientos de personas.

“Ayer ha sido Comadre, la gente se ha divertido muchísimo. Nosotros esta noche tenemos una actividad importante que es la serenata del Carnaval Paceño. Va a ser en la plaza Tejada Sorzano, los esperamos a todos”, anunció el secretario municipal de Culturas, Américo Gemio.

Viernes: Serenata del Carnaval Paceño

La agenda arranca con la serenata en la plaza Tejada Sorzano, evento que reunirá a artistas y público en una noche dedicada a la música y el inicio oficial de los festejos masivos.

Sábado: Corso Infantil

El sábado, desde las 10:00 de la mañana, la atención estará puesta en el tradicional Corso Infantil, que recorrerá las calles del centro paceño, desde la plaza San Francisco hasta la plaza del Estudiante.

“Mañana (sábado) ya entramos de lleno con el corso infantil. Esperamos muchos niños con la familia entera; para muchos va a ser su primer corso infantil”, señaló.

El evento está orientado a la participación de niñas, niños y familias completas, marcando uno de los momentos más esperados por los más pequeños.

Domingo: Farándula

El domingo continuará la programación con la Farándula de Carnaval, que partirá desde el puente de la Cervecería y culminará en el sector de Las Velas.

Lunes: Jisk’a Anata y concierto en vivo

El lunes se desarrollará el tradicional Jisk’a Anata, también conocida como el “Carnaval pequeño”, con la participación de danzas de distintos departamentos del país.

“El día lunes tenemos el Jisk’a Anata, que es el encuentro del campo y la ciudad. Se presentan las danzas de toda Bolivia”, explicó Gemio.

Como parte de las novedades, al concluir el Jisk’a Anata se realizará por primera vez un concierto en vivo.

“Al finalizar tendremos un after, es la primera vez que se hace esto, es un concierto en vivo que va a iniciar a las 7 de la noche a la altura de Las Velas”, anunció.

Organización y previsiones

Paralelamente, se ejecutarán cortes de vía en las rutas establecidas para cada actividad, además de controles relacionados con el uso del agua y la venta de alimentos.

“Se van a hacer los cortes de vía y ya hemos dado las rutas, así que tomen todas las previsiones el día de mañana, pasado y el día lunes”, indicó el Secretario de Culturas.

Mira la programación en Red Uno Play