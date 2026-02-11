Conoce las marcas de espuma autorizadas en La Paz y El Alto para el Carnaval 2026

A pocos días del inicio del Carnaval 2026, las alcaldías de La Paz y El Alto dieron a conocer las marcas de espuma autorizadas para su comercialización, reforzando operativos de control para evitar la venta de productos no permitidos y proteger la salud de la población.

Las siete marcas autorizadas en La Paz



En el municipio de La Paz, la Intendencia Municipal habilitó siete marcas tras una revisión técnica, sanitaria y ambiental.

Rey Momo

Alegría Carnavalera

Loco Loco

Cosminieve

Rey Kiko

Fiesta

Reina Mora

La Intendencia prohibió la comercialización de espumas que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, como el HCFC-22 (R-22) y el HFA 134 A, debido a sus riesgos para la salud y el medioambiente. Además, los envases deberán portar elementos de seguridad visibles, como la bandera boliviana y la identificación del importador o productor autorizado.

Nueve marcas habilitadas en El Alto



En el municipio de El Alto, la Alcaldía también inició operativos de decomiso de productos no autorizados e informó que son nueve las marcas permitidas para su venta y uso durante el Carnaval:

Rey Momo

Alegría Carnavalera

Fiesta

Loco Loco

Cosminieve

Rey Kiko

Bambuchaso

Copito Carnavalero

Reina Mora

Durante un operativo en la zona Villa Bolívar “D”, en la avenida Tihuanaco, se decomisaron cajas de productos no autorizados, entre ellos la marca “Dios del Carnaval”, que —según las autoridades— puede provocar daños en la piel y en los ojos.

Controles durante las fiestas

Ambos municipios anunciaron que intensificarán los operativos en mercados y puntos de venta para evitar la circulación de espumas no autorizadas. Las autoridades exhortaron a la población a verificar las marcas permitidas antes de comprar y a utilizar estos productos con precaución para garantizar una celebración segura.

Mira la programación en Red Uno Play