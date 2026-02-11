TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Conoce las marcas de espuma autorizadas en La Paz y El Alto para el Carnaval 2026

Autoridades municipales realizaron operativos en ambas ciudades logrando el decomiso de productos que no cumplían con la normativa. 

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 15:08

Foto: La Intendencia de El Alto realizó un operativo de control. GAMEA.
La Paz

A pocos días del inicio del Carnaval 2026, las alcaldías de La Paz y El Alto dieron a conocer las marcas de espuma autorizadas para su comercialización, reforzando operativos de control para evitar la venta de productos no permitidos y proteger la salud de la población.

Las siete marcas autorizadas en La Paz


En el municipio de La Paz, la Intendencia Municipal habilitó siete marcas tras una revisión técnica, sanitaria y ambiental.

  • Rey Momo
  • Alegría Carnavalera
  • Loco Loco
  • Cosminieve
  • Rey Kiko
  • Fiesta
  • Reina Mora

La Intendencia prohibió la comercialización de espumas que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, como el HCFC-22 (R-22) y el HFA 134 A, debido a sus riesgos para la salud y el medioambiente. Además, los envases deberán portar elementos de seguridad visibles, como la bandera boliviana y la identificación del importador o productor autorizado.

Nueve marcas habilitadas en El Alto


En el municipio de El Alto, la Alcaldía también inició operativos de decomiso de productos no autorizados e informó que son nueve las marcas permitidas para su venta y uso durante el Carnaval:

  • Rey Momo
  • Alegría Carnavalera
  • Fiesta
  • Loco Loco
  • Cosminieve
  • Rey Kiko
  • Bambuchaso
  • Copito Carnavalero
  • Reina Mora

Durante un operativo en la zona Villa Bolívar “D”, en la avenida Tihuanaco, se decomisaron cajas de productos no autorizados, entre ellos la marca “Dios del Carnaval”, que —según las autoridades— puede provocar daños en la piel y en los ojos.

Controles durante las fiestas

Ambos municipios anunciaron que intensificarán los operativos en mercados y puntos de venta para evitar la circulación de espumas no autorizadas. Las autoridades exhortaron a la población a verificar las marcas permitidas antes de comprar y a utilizar estos productos con precaución para garantizar una celebración segura.

