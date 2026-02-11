Advierten sanciones por fallas: inspeccionan graderías antes del Carnaval de Oruro

A pocos días de vivir el majestuoso Carnaval de Oruro, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), en coordinación con la Policía Boliviana, realizó la mañana de este miércoles una inspección técnica al armado de graderías y a las condiciones de seguridad a lo largo del recorrido de la tradicional entrada folklórica.

El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, informó que se verificaron aspectos fundamentales como la estructura de las graderías, los accesos, la iluminación y las vías de evacuación. Asimismo, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una última inspección antes del inicio oficial del Carnaval.

“Queremos garantizar la seguridad de todos: bailarines, músicos y espectadores que llegan desde distintos puntos del país y del exterior”, señaló la autoridad municipal.

Desde la Policía Boliviana advirtieron que durante la verificación se identificaron algunas falencias que deberán ser corregidas de manera inmediata.

“Recomendamos priorizar la seguridad, especialmente en las graderías, que es lo que más nos compete. En cuanto a portones y otros aspectos, se ha coordinado con el municipio para proceder con los cierres correspondientes”, indicó el efectivo policial Alfonso Calisaya, del Departamento de Planeamiento y Operaciones del Comando Departamental de Oruro.

Por su parte, la Alcaldía recordó que cada gradería debe contar obligatoriamente con un contenedor de basura y cumplir con las medidas establecidas en la Ley de Armado de Graderías. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme a normativa.

Las inspecciones forman parte del cumplimiento del Decreto Municipal N.º 400 y se desarrollan con el apoyo de Bomberos Calama y el Colegio de Arquitectos, quienes evalúan aspectos estructurales, especificaciones técnicas y condiciones de seguridad.

Durante el operativo, se procedió a la verificación, control y notificación a los responsables de las graderías que presentan observaciones, otorgándoles plazos para subsanar las irregularidades.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es que el Carnaval de Oruro se viva con alegría, tradición y, sobre todo, con seguridad.

