"Él está en riesgo": Madre pide ayuda para salvar a su bebé enfermo de chikungunya

Un recién nacido de apenas 12 días de vida se encuentra internado en estado crítico en el Hospital de Niños de Santa Cruz tras contagiarse de chikungunya congénito, una forma grave de la enfermedad que se transmite de madre a hijo y que puede poner en riesgo la vida del bebé.

La madre del menor, la señora Carmen, relató que los primeros síntomas se presentaron poco después de su alta hospitalaria.

“Empecé con fiebre apenas llegué a mi casa tras el parto, y a los tres días el bebé también la presentó. Lo llevé al Hospital y desde entonces está internado”, contó entre lágrimas.

El pequeño presenta inflamación cardíaca, riesgo de afectación neurológica, erupciones en la piel y dificultades para alimentarse, por lo que se encuentra recibiendo leche por sonda.

La madre destacó que el tratamiento médico incluye medicamentos costosos, como inmunoglobina, cuyo valor asciende a casi 3.000 bolivianos, además de leche especializada Petit Union de Nutrilon y otros fármacos que deben adquirirse fuera del seguro de salud.

“Uno como mamá no sabe qué hacer; estamos día y noche pendientes del pequeño. La herramienta más grande que tenemos es la fe para que salga adelante”, expresó la señora Carmen, haciendo un llamado a la solidaridad de la población para ayudar a cubrir los gastos médicos.

Según los médicos, la evolución del bebé dependerá de cómo responda en los próximos días al tratamiento, y se espera que llegue a su punto máximo la enfermedad para poder continuar con la recuperación.

Las personas que deseen colaborar con la señora Carmen y su bebé pueden comunicarse a los números: 780 04 055 - 780 49 061 - 770 08 907.

Mira la programación en Red Uno Play