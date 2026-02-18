Shakira es una de las cantantes latinoamericanas más internacionales. Por ello, para celebrar una fecha tan importante como el Año Nuevo chino, la intérprete no dudó en mandar un bonito mensaje a todos sus fans en China. Aunque lo que estos no sabían es que la felicitación sería completamente en mandarín.

Shakira compartió un vídeo vestida de rojo, un color que hace referencia al Caballo de Fuego, el animal que representa este 2026.

"¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!", felicitó con una gran sonrisa. Aunque no solo dio la bienvenida a este nuevo año, sino que dio a entender que en los próximos meses podría volver al continente.

"¡Nos vemos pronto! ¡Os quiero, besos!", finalizó su mensaje en chino. Por ello, muchas personas aseguraron que su gira, Las mujeres ya no lloran, podría tener una parada en el país. Aunque, por el momento, no se ha confirmado ni desmentido esta información, y aún continúa con su tour.

El pasado 11 de febrero celebró su primer año viajando por el mundo con este nuevo proyecto. Por el momento ha estado por toda América y este año cruzará más fronteras. "Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta etapa de los conciertos", destacó.

Lo cierto es que no es la primera vez que la cantante sorprende a todos sus fans internacionales. Además de hablar español e inglés, la intérprete sabe cinco idiomas más: catalán, portugués, francés, italiano y árabe. A los que se les une también el chino. Aun así, hay algunos de ellos que no domina a la perfección, pero sí que es políglota.

