El secreto detrás del amor de Leo Rosas por la música de antaño

Aunque el mundo lo conoció por su éxito en reconocido reality internacional “La Voz México”, el origen del estilo musical del cantante Leo Rosas se encontraba en las reuniones familiares y el tarareo de su madre.

Su tío, Alfredo Mendoza, visiblemente conmovido, reveló que la inclinación de Leo por la música antigua no fue casualidad.

"Él siempre cantó canciones ‘de viejo’, porque andaba con nosotros mayormente. Todas las canciones que nosotros escuchábamos, por eso fue que él cantó y siempre le gustó eso", relató.

Ese gusto por lo "clásico" se manifestó desde una edad asombrosamente temprana. Según su tío, a los tres años Leo ya era capaz de aprenderse temas complejos, demostrando una madurez vocal que años más tarde se convertiría en su sello personal.

“Su papá canta, y mi madre le tarareaba. Desde sus tres años se aprendía las canciones de principio a fin”, contó.

Rosas alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el reality musical donde demostró su talento y perseverancia, llegando a ser uno de los finalistas y convirtiéndose en un orgullo para el país.

El intérpetre falleció el domingo y tras una ceremonia religiosa donde se destacó su calidad humana —descrito como un joven amigable, "querendón" y profundamente apegado a sus raíces cruceñas—, sus restos fueron trasladados al cementerio “Las Misiones” donde sus amigos y familiares le dieron el último adiós.

