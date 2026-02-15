TEMAS DE HOY:
Así fue la presentación de Leo Rosas en la final de La Voz en México

Su gran interpretación marcó su gran paso al escenario internacional.

Red Uno de Bolivia

15/02/2026 12:39

Foto: Leo Rosas en la final de "La Voz México".
La música boliviana se vistió de luto este domingo tras confirmarse el fallecimiento del cantante Leo Rosas, artista que ganó reconocimiento internacional por su potente voz y sus emotivas interpretaciones en escenarios de América Latina, que lo llevaron al triunfo.

Saltó a la fama gracias a su participación en “La Voz México”, donde no solo se destacó como intérprete, sino que logró posicionarse entre los finalistas, convirtiéndose en uno de los primeros bolivianos en alcanzar ese nivel en un concurso de canto de gran alcance en el extranjero.

Esta fue la presentación en la final de “La Voz México”
Su paso por ese programa lo llevó a consolidar una base de seguidores tanto en México como en Bolivia y en comunidades latinas de otros países. A partir de esa visibilidad, Rosas desarrolló presentaciones en diferentes escenarios y lanzó temas propios que mezclaban su estilo personal con versiones de temas clásicos.

La batalla del equipo de Yahir: Leo Rosas junto a Nelly Burguette en 2019

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, colegas, seguidores y figuras del arte expresaron su tristeza en redes sociales y plataformas digitales. Muchos destacaron no solo su talento vocal, sino también su perseverancia al construir una carrera musical que traspasó fronteras y logró tocar a distintas generaciones de oyentes.

Aunque los detalles definitivos sobre su fallecimiento aún no se han hecho públicos, la música y el legado de Leo Rosas seguirán presentes entre quienes lo admiraron y disfrutaron de sus presentaciones.

