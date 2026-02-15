¿Planes para el primer día de Carnaval? Así estará el clima en las principales ciudades de Bolivia

Este domingo de Carnaval llega con un combo variado de sol, nubes y lluvias en distintas regiones del país. El reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa cielos cambiantes y precipitaciones en varias ciudades, mientras que en el oriente el calor seguirá marcando presencia con temperaturas por encima de los 30 grados.

Occidente con nubes y lluvias ligeras

En La Paz el día estará mayormente nuboso, con temperaturas entre 7 °C y 20 °C y probabilidad de lluvia durante la noche. Se prevén cerca de 3 mm de precipitación y vientos suaves.

Para El Alto se anuncian temperaturas de 4 °C a 16 °C, con mañana parcialmente nublada, lluvias ligeras por la tarde y cielo cubierto en la noche.

En Oruro habrá chubascos aislados, con mínima de 7 °C y máxima de 21 °C. La jornada alternará entre nubes y lluvias leves.

Potosí tendrá un día fresco, entre 6 °C y 20 °C, con nubosidad parcial en la mañana y tarde, y cielo cubierto hacia la noche.

Valles con nubes y ambiente templado

En Cochabamba se espera un domingo nuboso, con temperaturas entre 15 °C y 26 °C. No se prevén lluvias importantes según el reporte, y los vientos serán leves.

Sucre registrará entre 13 °C y 26 °C, con mañana parcialmente nublada y mayor cobertura de nubes en la tarde y noche.

En Tarija el termómetro oscilará entre 15 °C y 29 °C, con probables lluvias desde la tarde, ideal para tomar previsiones si hay actividades al aire libre.

Oriente caluroso con nubes y lluvias por zonas

Santa Cruz de la Sierra tendrá una jornada calurosa, con máximas de hasta 34–35 °C y mínimas de 23 °C. El cielo estará entre poco nuboso y nublado, sin lluvias relevantes en el reporte principal.

En Trinidad se pronostican lluvias en la mañana y tarde, con temperaturas entre 24 °C y 33 °C.

Mientras que Cobija también espera precipitaciones durante buena parte del día, con valores de 23 °C a 33 °C.

Recomendación: Si vas a disfrutar las actividades de Carnaval, lleva tanto protector solar como impermeable. El clima estará movido y puede cambiar a lo largo de la jornada.

