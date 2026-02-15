Fallece Reynaldo Castañón, fundador de Quirquiña y referente de la producción artística

El ámbito musical boliviano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Reynaldo Castañón, músico, productor artístico y uno de los fundadores de la banda paceña Quirquiña. La noticia generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de colegas, artistas y seguidores que destacaron su aporte al desarrollo de la escena alternativa en el país.

“Gracias por los lindos momentos juntos querido Gordito. Nos vemos por ahí seguramente, te queremos mucho hermano. De parte de Quirquiña, de nuestros fans y de nuestras familias; te recordaremos incansablemente y con amor sincero. Abrazo fuerte Gordito”, publicó el grupo Quirquiña en su cuenta oficial de Facebook.

Castañón fue bajista y pieza clave en la consolidación de Quirquiña, agrupación surgida a finales de la década de 1990 en La Paz. La banda se convirtió en un referente del pop-rock boliviano de los años 2000, con un sonido propio que combinó letras introspectivas, energía en vivo y una identidad urbana que marcó a toda una generación.

Durante su trayectoria, Quirquiña lanzó varias producciones discográficas que lograron amplia difusión en radios nacionales y escenarios del país. El grupo también participó en festivales y compartió cartelera con importantes exponentes del rock boliviano, posicionándose como una de las propuestas más representativas de su época.

Más allá de su faceta como músico, “Gordito” Castañón tuvo un rol activo en la gestión cultural y la producción de espectáculos. Desde el ámbito empresarial impulsó conciertos, eventos y proyectos multimedia, apoyando tanto a artistas emergentes como a figuras consolidadas.

Hasta el momento no se han difundido mayores detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento ni sobre los actos fúnebres. Sin embargo, el impacto de su partida se refleja en los múltiples mensajes que circulan en plataformas digitales, donde músicos y gestores culturales lo recuerdan como un apasionado promotor del arte y un amigo cercano.

