El cuerpo de una mujer de pollera fue hallado este lunes en la zona Franz Tamayo, en inmediaciones de la carretera a Laja, en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de vecinos, la víctima habría sido abandonada en el lugar. Algunos testigos señalaron que personas sospechosas presuntamente trasladaron el cuerpo en un minibús antes de dejarlo en el sector.

Tras la alerta vecinal, efectivos de la Policía Boliviana acudieron de inmediato para realizar el levantamiento legal del cadáver y acordonar el área.

El caso ya es investigado por las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles aprehensiones vinculadas al caso.

La Policía anunció que en las próximas horas se ampliará la información conforme avancen las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play