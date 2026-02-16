Colisión frontal en la ruta a Copacabana deja seis heridos, tres de ellos menores

Un nuevo y grave accidente de tránsito se registró en la carretera hacia Copacabana, a la altura de la comunidad de Palcoco, en La Paz, donde dos vehículos colisionaron de manera frontal dejando un saldo de seis personas heridas.

Las imágenes del hecho muestran la magnitud del impacto: capotes doblados, parabrisas rotos y luces completamente destrozadas. Uno de los motorizados, un taxi blanco, terminó volcado de lado tras la fuerte colisión.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido provocado por exceso de velocidad e imprudencia al volante.

“Se puede advertir un poco el exceso de velocidad e imprudencia de los conductores por no tomar las precauciones necesarias en carretera”, señaló el Sgto. Huayhua, autoridad policial a cargo del hecho.

Producto del choque, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad: uno de 16 años y dos de 12.

“Producto del mismo hay seis personas heridas, y lo que se puede resaltar de este caso es que son tres menores de edad, uno de 16 y otros dos de 12 respectivamente”, detalló.

Durante la revisión de los vehículos, se evidenció que el taxi blanco transportaba varias cajas de cerveza.

“En uno de los vehículos se ha encontrado bebidas alcohólicas; sin embargo, por el análisis y procesamiento del lugar del hecho y en la entrevista con las personas protagonistas, estas refieren que se dedicarían al comercio de bebidas alcohólicas”, explicó el policía.

El caso se encuentra en etapa de investigación para determinar las causas exactas del siniestro y establecer si alguno de los conductores habría consumido bebidas alcohólicas, considerando además el contexto de las celebraciones de Carnaval.

La Policía reiteró el llamado a la población a conducir con responsabilidad y extremar precauciones en carretera para evitar tragedias.

