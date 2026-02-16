Dos fallecidos en accidentes marcan el primer día de Carnaval en Santa Cruz

El primer día de Carnaval en Santa Cruz cerró con dos personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito, confirmó a Red Uno el director de la Unidad Operativa de Tránsito, Marco Antonio Torrez.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la jornada del domingo se registraron tres casos de relevancia en los municipios de Cotoca, Pailón y Cuatro Cañadas.

“Se reportó un accidente con persona fallecida en Cotoca y otro en Cuatro Cañadas. Recomendamos a la población que está consumiendo bebidas alcohólicas que no conduzca”, señaló Torrez.

Asimismo, la autoridad exhortó a los padres de familia a extremar precauciones y recomendar a sus hijos que, durante los juegos del Carnaval, eviten lanzar vejigas con agua a los motorizados, especialmente a los motociclistas, con el fin de prevenir hechos de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play