Intentó asaltar un micro con un arma de juguete y terminó herido en La Paz

Un sujeto de 21 años intentó asaltar al conductor de un micro en la ciudad de La Paz, utilizando un arma de juguete. Al percatarse de que el objeto no era real, la víctima se defendió, lo que derivó en una pelea entre ambos, hasta la intervención de efectivos policiales.

El subcomandante departamental de la Policía Boliviana en La Paz, Javier Salgueiro, informó que a consecuencia del enfrentamiento ambos resultaron heridos, aunque el presunto atracador llevó la peor parte y tuvo que recibir atención médica en el Hospital de Cotahuma.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde quedó aprehendido.

“Se va a investigar a esta persona por el delito de tentativa de robo. Ahora está en dependencias de la Felcc y será la Fiscalía la que califique con mayor precisión este hecho”, señaló Salgueiro.

