La ABC dispone restricción vehicular temporal en la carretera a Cochabamba por derrumbes

La ABC habilitará una vía hasta las 12:00 de este lunes para facilitar el tránsito.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 9:47

Foto: Grandes rocas se desprendieron del cerro.
Cochabamba

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restringió el tráfico vehicular de forma temporal en el tramo Caracollo – Confital – Bombeo, correspondiente a la carretera que conecta La Paz y Oruro con Cochabamba.

La medida fue asumida debido a trabajos de liberación de vía que se ejecutan en este sector, tras el derrumbe de magnitud que se presentó en el lugar y con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios para restablecer condiciones óptimas de transitabilidad.

Desde la entidad recomendaron a los conductores circular con extrema precaución y tomar las previsiones necesarias antes de emprender viaje por esta ruta interdepartamental, una de las más transitadas del país.

Según un comunicado oficial, la restricción se realizará hasta las 12:00 para liberar una vía, pero aseguraron que los trabajos se realizan de manera coordinada para habilitar el tránsito completo en el menor tiempo posible.

Se exhortó a transportistas y viajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer la evolución de la situación en esta importante vía.

